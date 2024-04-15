https://ria.ru/20240415/izrail-1940045354.html

Рой дронов способен оказать давление на систему ПВО Израиля, пишут СМИ

Рой дронов способен оказать давление на систему ПВО Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024

Рой дронов способен оказать давление на систему ПВО Израиля, пишут СМИ

Масштабная атака Ирана дронами-камикадзе в короткий промежуток времени способна оказать серьезное давление на систему ПВО Израиля "Железный купол", считает... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:37

2024-04-15T05:37

2024-04-15T05:37

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ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Масштабная атака Ирана дронами-камикадзе в короткий промежуток времени способна оказать серьезное давление на систему ПВО Израиля "Железный купол", считает военный эксперт из КНР Вэй Дунсюй, слова которого приводит китайское государственное издание Global Times. По словам Вэй Дунсюя, несмотря на то, что технология и конструкция иранских дронов-камикадзе относительно просты, у них есть свои преимущества. Дроны летают на малых высотах, используя тактику роя, чтобы подавлять систему противовоздушной обороны противника, позволяя атаковать цели в регионе. "Говоря об Израиле, даже если его система обороны "Железный купол" сможет перехватить дроны-смертники, если за короткое время будет задействовано большое количество дронов, система ПВО Израиля столкнется со значительным давлением", - сказал он. Эксперт подчеркнул, что Иран также имеет возможность поставлять дроны-камикадзе проиранским вооруженным группировкам на Ближнем Востоке, позволяя им использовать передовые стартовые позиции вблизи Израиля для участия в скоординированных атаках. Вэй Дунсюй отметил, что Иран также обладает баллистическими ракетами с дальностью около 2000 километров и крылатыми ракетами с дальностью более 1000 километров, таким образом, огневая мощь Тегерана может покрыть большую часть ближневосточного региона. "Столкнувшись с крупномасштабной атакой иранских беспилотников и ракет, израильские системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны не в состоянии полностью защитить от массированных атак баллистических ракет и дронов-смертников. После нанесения удара по базам ВВС Израиля возможности контратаки израильских вооруженных сил также будут ослаблены", - добавил он. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940045213.html

https://ria.ru/20240415/ssha-1940037924.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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иран

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем