https://ria.ru/20240415/izrail-1940045213.html

Израиль вскоре определится с видом ответа на атаку Ирана, пишут СМИ

Израиль вскоре определится с видом ответа на атаку Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024

Израиль вскоре определится с видом ответа на атаку Ирана, пишут СМИ

Правительство Израиля определится с конкретным видом ответа на атаку Ирана по своей территории в понедельник или в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:27

2024-04-15T05:27

2024-04-15T05:37

в мире

израиль

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

армия обороны израиля (цахал)

питер лернер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939931262_0:164:3025:1865_1920x0_80_0_0_c6b31f1838483ec308df92f0064135f5.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство Израиля определится с конкретным видом ответа на атаку Ирана по своей территории в понедельник или в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера."Израильское правительство "примет решение о дальнейших шагах" в понедельник или в ближайшие дни", - указывает телеканал.Отмечается, что ЦАХАЛ уже представил израильскому правительству целый спектр вариантов ответа на атаку Ирана, в том числе не предусматривающих нанесения ударов по иранской территории.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), питер лернер