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Израиль вскоре определится с видом ответа на атаку Ирана, пишут СМИ
Израиль вскоре определится с видом ответа на атаку Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
Израиль вскоре определится с видом ответа на атаку Ирана, пишут СМИ
Правительство Израиля определится с конкретным видом ответа на атаку Ирана по своей территории в понедельник или в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:27
2024-04-15T05:27
2024-04-15T05:37
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
армия обороны израиля (цахал)
питер лернер
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство Израиля определится с конкретным видом ответа на атаку Ирана по своей территории в понедельник или в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера."Израильское правительство "примет решение о дальнейших шагах" в понедельник или в ближайшие дни", - указывает телеканал.Отмечается, что ЦАХАЛ уже представил израильскому правительству целый спектр вариантов ответа на атаку Ирана, в том числе не предусматривающих нанесения ударов по иранской территории.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), питер лернер
В мире, Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Питер Лернер
Израиль вскоре определится с видом ответа на атаку Ирана, пишут СМИ
ABC News: Израиль определится с видом ответа на атаку Ирана в ближайшие дни