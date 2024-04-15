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На севере Израиля прозвучали сирены тревоги - РИА Новости, 15.04.2024
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05:17 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/izrail-1940044659.html
На севере Израиля прозвучали сирены тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены тревоги - РИА Новости, 15.04.2024
На севере Израиля прозвучали сирены тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ). РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:17
2024-04-15T05:17
в мире
израиль
сирия
иран
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940040360.html
https://ria.ru/20240415/oon-1940035739.html
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в мире, израиль, сирия, иран, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На севере Израиля прозвучали сирены тревоги

Армия: на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
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Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт
03:35
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Посол России в ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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В миреИзраильСирияИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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