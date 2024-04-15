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Израиль отложил контратаку против Ирана после звонка Байдена, сообщают СМИ
Израиль отложил контратаку против Ирана после звонка Байдена, сообщают СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
Израиль отложил контратаку против Ирана после звонка Байдена, сообщают СМИ
Израиль был готов немедленно контратаковать Иран, но, как минимум, отложил операцию после звонка президента США Джо Байдена, передает телеканал "Кан 11". РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T00:50
2024-04-15T00:50
2024-04-15T00:50
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг – РИА Новости. Израиль был готов немедленно контратаковать Иран, но, как минимум, отложил операцию после звонка президента США Джо Байдена, передает телеканал "Кан 11". В телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху Байден, судя по сообщениям СМИ, убеждал не идти на эскалацию и считать победой отражение с минимальными потерями масштабной воздушной атаки, которую накануне устроил Иран в ответ на разрушение своего консульства в Сирии. "Из-за звонка Байдена в последний момент отменили готовившуюся контратаку против Ирана", - утверждает телеканал. По его данным, за то, чтобы не медлить с реакцией, высказывалось большинство членов военно-политического кабинета, но расклад изменило как вмешательство Байдена, так и то, что ущерб от налета беспилотников, крылатых и баллистических ракет оказался незначительным. Израильский военно-политический истеблишмент считает, что отреагировать необходимо, но теперь ему предстоит решить "центральную дилемму" - как и когда это сделать. "Вопрос, который задается на закрытых совещаниях, состоит в том, стоит ли принимать во внимание намерение Ирана нанести существенный ущерб Израилю, или фактические результаты, которые, как уже сказано, оказались относительно незначительными", - передает "Кан 11".
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в мире, иран, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль отложил контратаку против Ирана после звонка Байдена, сообщают СМИ
"Кан 11": Израиль отложил контратаку против Ирана после звонка Байдена
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг – РИА Новости. Израиль был готов немедленно контратаковать Иран, но, как минимум, отложил операцию после звонка президента США Джо Байдена, передает телеканал "Кан 11".
В телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху Байден, судя по сообщениям СМИ, убеждал не идти на эскалацию и считать победой отражение с минимальными потерями масштабной воздушной атаки, которую накануне устроил Иран в ответ на разрушение своего консульства в Сирии
.
"Из-за звонка Байдена в последний момент отменили готовившуюся контратаку против Ирана", - утверждает телеканал.
По его данным, за то, чтобы не медлить с реакцией, высказывалось большинство членов военно-политического кабинета, но расклад изменило как вмешательство Байдена, так и то, что ущерб от налета беспилотников, крылатых и баллистических ракет оказался незначительным.
Израильский военно-политический истеблишмент считает, что отреагировать необходимо, но теперь ему предстоит решить "центральную дилемму" - как и когда это сделать. "Вопрос, который задается на закрытых совещаниях, состоит в том, стоит ли принимать во внимание намерение Ирана нанести существенный ущерб Израилю, или фактические результаты, которые, как уже сказано, оказались относительно незначительными", - передает "Кан 11".