https://ria.ru/20240415/izrail-1940032613.html

В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана

В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана - РИА Новости, 15.04.2024

В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана

Израильское командование тылом после очередной оценки ситуации приняло решение отменить общественные ограничения, введенные в связи с атакой из Ирана, с... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T00:43

2024-04-15T00:43

2024-04-15T00:43

в мире

израиль

иран

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Израильское командование тылом после очередной оценки ситуации приняло решение отменить общественные ограничения, введенные в связи с атакой из Ирана, с понедельника возобновят работу учебные заведения и будет отменен запрет на массовые собрания, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "По итогам оценки ситуации было решено, что с 00:00 понедельника по израильскому времени (время совпадает с МСК - реж.) в инструкции по гражданской обороне командования тылом будут внесены изменения. В рамках изменений было решено восстановить образовательную деятельность по всему Израилю... Кроме того, снимается ограничение на численность собраний", - говорится в сообщении. В субботу Армия обороны Израиля внесла изменения в инструкции по обороне командования тыла, запретив в силу сложившейся ситуации всю образовательную деятельность на территории страны, в так называемых "зеленых зонах" были запрещены собрания более тысячи человек одновременно.

https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940030801.html

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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем