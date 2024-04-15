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В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана - РИА Новости, 15.04.2024
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00:43 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/izrail-1940032613.html
В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана
В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана - РИА Новости, 15.04.2024
В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана
Израильское командование тылом после очередной оценки ситуации приняло решение отменить общественные ограничения, введенные в связи с атакой из Ирана, с... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T00:43
2024-04-15T00:43
в мире
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Израильское командование тылом после очередной оценки ситуации приняло решение отменить общественные ограничения, введенные в связи с атакой из Ирана, с понедельника возобновят работу учебные заведения и будет отменен запрет на массовые собрания, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "По итогам оценки ситуации было решено, что с 00:00 понедельника по израильскому времени (время совпадает с МСК - реж.) в инструкции по гражданской обороне командования тылом будут внесены изменения. В рамках изменений было решено восстановить образовательную деятельность по всему Израилю... Кроме того, снимается ограничение на численность собраний", - говорится в сообщении. В субботу Армия обороны Израиля внесла изменения в инструкции по обороне командования тыла, запретив в силу сложившейся ситуации всю образовательную деятельность на территории страны, в так называемых "зеленых зонах" были запрещены собрания более тысячи человек одновременно.
https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940030801.html
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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана

Армия Израиля отменила общественные ограничения из-за атаки Ирана

© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Израильское командование тылом после очередной оценки ситуации приняло решение отменить общественные ограничения, введенные в связи с атакой из Ирана, с понедельника возобновят работу учебные заведения и будет отменен запрет на массовые собрания, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"По итогам оценки ситуации было решено, что с 00:00 понедельника по израильскому времени (время совпадает с МСК - реж.) в инструкции по гражданской обороне командования тылом будут внесены изменения. В рамках изменений было решено восстановить образовательную деятельность по всему Израилю... Кроме того, снимается ограничение на численность собраний", - говорится в сообщении.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, заявил Небензя
00:12
В субботу Армия обороны Израиля внесла изменения в инструкции по обороне командования тыла, запретив в силу сложившейся ситуации всю образовательную деятельность на территории страны, в так называемых "зеленых зонах" были запрещены собрания более тысячи человек одновременно.
 
В миреИзраильИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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