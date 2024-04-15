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Прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
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00:27 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/izrail-1940031594.html
Прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, пишут СМИ
Прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
Прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, пишут СМИ
Прилетевший в Израиль со стороны Красного моря беспилотный летательный аппарат был запущен из Йемена и был перехвачен у города Эйлат, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T00:27
2024-04-15T00:27
в мире
израиль
сирия
красное море
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение ситуации между ираном и израилем
йемен
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Прилетевший в Израиль со стороны Красного моря беспилотный летательный аппарат был запущен из Йемена и был перехвачен у города Эйлат, передает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря. "В Ambrey заявляют, что, по оценке ЦАХАЛ, БПЛА был запущен из Йемена", - пишет агентство. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/nyt-1940020339.html
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израиль
сирия
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в мире, израиль, сирия, красное море, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Красное море, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, пишут СМИ

Reuters: прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, его перехватили

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Прилетевший в Израиль со стороны Красного моря беспилотный летательный аппарат был запущен из Йемена и был перехвачен у города Эйлат, передает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря.
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"В Ambrey заявляют, что, по оценке ЦАХАЛ, БПЛА был запущен из Йемена", - пишет агентство.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИзраильСирияКрасное мореАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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