https://ria.ru/20240415/izrail-1940031594.html

Прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, пишут СМИ

Прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024

Прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, пишут СМИ

Прилетевший в Израиль со стороны Красного моря беспилотный летательный аппарат был запущен из Йемена и был перехвачен у города Эйлат, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T00:27

2024-04-15T00:27

2024-04-15T00:27

в мире

израиль

сирия

красное море

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение ситуации между ираном и израилем

йемен

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Прилетевший в Израиль со стороны Красного моря беспилотный летательный аппарат был запущен из Йемена и был перехвачен у города Эйлат, передает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря. "В Ambrey заявляют, что, по оценке ЦАХАЛ, БПЛА был запущен из Йемена", - пишет агентство. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/nyt-1940020339.html

https://ria.ru/20240414/israel-1940021902.html

израиль

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в мире, израиль, сирия, красное море, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году