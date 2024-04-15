Прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, пишут СМИ
Reuters: прилетевший в Израиль беспилотник запустили в Йемене, его перехватили
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Прилетевший в Израиль со стороны Красного моря беспилотный летательный аппарат был запущен из Йемена и был перехвачен у города Эйлат, передает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря.
"В Ambrey заявляют, что, по оценке ЦАХАЛ, БПЛА был запущен из Йемена", - пишет агентство.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.