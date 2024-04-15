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СК возбудил дело после избиения мужчины полицейскими в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2024
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17:09 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/izbienie-1940206207.html
СК возбудил дело после избиения мужчины полицейскими в Подмосковье
СК возбудил дело после избиения мужчины полицейскими в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2024
СК возбудил дело после избиения мужчины полицейскими в Подмосковье
Дело о превышении должностных полномочий возбуждено после того, как полицейские избили мужчину в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального главка СК... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:09
2024-04-15T17:09
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
шатура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дело о превышении должностных полномочий возбуждено после того, как полицейские избили мужчину в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России. Полиция выявила видеозапись в интернете, на которой сотрудники правоохранительных органов наносят побои мужчине в городском округе Шатура в Подмосковье. Как отмечала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова, избивший мужчину полицейские будут уволены из правоохранительных органов, по данному факту также назначена проверка. "По информации об избиении в Шатуре сотрудниками МВД мужчины следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (пункты "а, г" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. В настоящее время установлены личности потерпевшего и полицейских, в ближайшее время нападавших доставят в следственный отдел на допрос.
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московская область (подмосковье)
россия
шатура
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, шатура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Шатура, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после избиения мужчины полицейскими в Подмосковье

СК завел дело о превышении полномочий после избиения мужчины полицией в Шатура

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дело о превышении должностных полномочий возбуждено после того, как полицейские избили мужчину в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
Полиция выявила видеозапись в интернете, на которой сотрудники правоохранительных органов наносят побои мужчине в городском округе Шатура в Подмосковье. Как отмечала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова, избивший мужчину полицейские будут уволены из правоохранительных органов, по данному факту также назначена проверка.
"По информации об избиении в Шатуре сотрудниками МВД мужчины следственным отделом по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (пункты "а, г" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время установлены личности потерпевшего и полицейских, в ближайшее время нападавших доставят в следственный отдел на допрос.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияШатураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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