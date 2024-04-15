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Река Ишим в Казанском районе Тюменской области вышла на пойму - РИА Новости, 15.04.2024
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12:42 15.04.2024 (обновлено: 12:50 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ishim-1940123535.html
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области вышла на пойму
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области вышла на пойму - РИА Новости, 15.04.2024
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области вышла на пойму
Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, в понедельник прогнозируется достижение опасных отметок, сообщает информационный центр... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:42
2024-04-15T12:50
тюменская область
наводнения в россии — 2024
казанский район
ишим
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, в понедельник прогнозируется достижение опасных отметок, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале."Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону в возможного подтопления", – говорится в сообщении.По данным гидрологического бюллетеня на 15 апреля 8.00 местного времени, уровень воды в реке Ишима у Ильинки достиг 781 сантиметра, прибавив за сутки 33 сантиметра, критическая отметка уровня для этого участка – 800 сантиметров.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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тюменская область, наводнения в россии — 2024, казанский район, ишим, происшествия
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Казанский район, Ишим, Происшествия
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области вышла на пойму

Река Ишим у села Ильинка в Тюменской области вышла на пойму

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramРека Ишим в Казанском районе Тюменской области. 15 апреля 2024
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области. 15 апреля 2024
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, в понедельник прогнозируется достижение опасных отметок, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.
"Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону в возможного подтопления", – говорится в сообщении.
По данным гидрологического бюллетеня на 15 апреля 8.00 местного времени, уровень воды в реке Ишима у Ильинки достиг 781 сантиметра, прибавив за сутки 33 сантиметра, критическая отметка уровня для этого участка – 800 сантиметров.
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Тюменская областьНаводнения в России — 2024Казанский районИшимПроисшествия
 
 
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