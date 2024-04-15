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Река Ишим в Казанском районе Тюменской области вышла на пойму

Река Ишим в Казанском районе Тюменской области вышла на пойму - РИА Новости, 15.04.2024

Река Ишим в Казанском районе Тюменской области вышла на пойму

Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, в понедельник прогнозируется достижение опасных отметок, сообщает информационный центр... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:42

2024-04-15T12:42

2024-04-15T12:50

тюменская область

наводнения в россии — 2024

казанский район

ишим

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, в понедельник прогнозируется достижение опасных отметок, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале."Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района вышла на пойму, сегодня прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском осуществляется эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону в возможного подтопления", – говорится в сообщении.По данным гидрологического бюллетеня на 15 апреля 8.00 местного времени, уровень воды в реке Ишима у Ильинки достиг 781 сантиметра, прибавив за сутки 33 сантиметра, критическая отметка уровня для этого участка – 800 сантиметров.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

казанский район

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тюменская область, наводнения в россии — 2024, казанский район, ишим, происшествия