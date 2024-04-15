Израиль не решится на военный ответ, заявил постпред Ирана при ООН
Постпред Ирана при ООН Иравани: Израиль не решится на военный ответ, побоится
© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани считает, что Израиль не решится на военный ответ против Ирана, поскольку побоится и знает, каким будет "второе возмездие".
"Они знают, каким будет наше второе возмездие… Думаю, что они боятся, они не пойдут на второй раунд эскалации", - заявил Иравани телеканалу Sky News.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.