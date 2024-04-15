https://ria.ru/20240415/iran-1940049129.html

Израиль не решится на военный ответ, заявил постпред Ирана при ООН

Израиль не решится на военный ответ, заявил постпред Ирана при ООН - РИА Новости, 15.04.2024

Израиль не решится на военный ответ, заявил постпред Ирана при ООН

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани считает, что Израиль не решится на военный ответ против Ирана, поскольку побоится и знает, каким будет... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T07:12

2024-04-15T07:12

2024-04-15T09:46

в мире

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армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани считает, что Израиль не решится на военный ответ против Ирана, поскольку побоится и знает, каким будет "второе возмездие". "Они знают, каким будет наше второе возмездие… Думаю, что они боятся, они не пойдут на второй раунд эскалации", - заявил Иравани телеканалу Sky News. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240415/iran-1940046776.html

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в мире, иран, израиль, сирия, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем