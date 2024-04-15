https://ria.ru/20240415/iran-1940032238.html

Иран реализовал свое право на самозащиту, заявил постпред при ООН

Иран реализовал свое право на самозащиту, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 15.04.2024

Иран реализовал свое право на самозащиту, заявил постпред при ООН

Иран после того, как США, Франция и Великобритания не дали принять заявление СБ ООН по удару Израиля по консульству ИРИ в Дамаске, реализовал свое право на... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T00:38

2024-04-15T00:38

2024-04-15T10:01

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 15 апр – РИА Новости. Иран после того, как США, Франция и Великобритания не дали принять заявление СБ ООН по удару Израиля по консульству ИРИ в Дамаске, реализовал свое право на самозащиту, заявил на заседании Совбеза постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. "ООН не смог исполнить долг по поддержанию международного мира и безопасности. Россия предложила заявление для прессы, чтобы осудить зверский акт, которое поддержали Китай, Алжир и много членов, но оно было заблокировано США, Великобританией и Францией", - сказал Иравани. "Столкнувшись с таким обстоятельствами у ИРИ не было иного выбора, кроме как осуществить свое право на самооборону в рамках международного права", - подчеркнул он. Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье проходит срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы Совет безопасности осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".

https://ria.ru/20240415/oon-1940031868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем