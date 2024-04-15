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Иран реализовал свое право на самозащиту, заявил постпред при ООН
Иран реализовал свое право на самозащиту, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 15.04.2024
Иран реализовал свое право на самозащиту, заявил постпред при ООН
Иран после того, как США, Франция и Великобритания не дали принять заявление СБ ООН по удару Израиля по консульству ИРИ в Дамаске, реализовал свое право на... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T00:38
2024-04-15T00:38
2024-04-15T10:01
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Иран после того, как США, Франция и Великобритания не дали принять заявление СБ ООН по удару Израиля по консульству ИРИ в Дамаске, реализовал свое право на самозащиту, заявил на заседании Совбеза постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. "ООН не смог исполнить долг по поддержанию международного мира и безопасности. Россия предложила заявление для прессы, чтобы осудить зверский акт, которое поддержали Китай, Алжир и много членов, но оно было заблокировано США, Великобританией и Францией", - сказал Иравани. "Столкнувшись с таким обстоятельствами у ИРИ не было иного выбора, кроме как осуществить свое право на самооборону в рамках международного права", - подчеркнул он. Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье проходит срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы Совет безопасности осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".
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в мире, иран, израиль, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран реализовал свое право на самозащиту, заявил постпред при ООН
Постпред в ООН: Иран реализовал право на защиту из-за отказа СБ осудить Израиль