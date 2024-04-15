https://ria.ru/20240415/investitsii-1940237129.html

Министр: инвестиции Белоруссии в Россию за последние 5 лет выросли на 45%

Министр: инвестиции Белоруссии в Россию за последние 5 лет выросли на 45% - РИА Новости, 15.04.2024

Министр: инвестиции Белоруссии в Россию за последние 5 лет выросли на 45%

Инвестиции Белоруссии в Россию за последние 5 лет выросли на 45%, они сосредоточены в производстве машин и оборудования, сообщил министр экономики республики... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:01

2024-04-15T19:01

2024-04-15T19:01

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

роман головченко

михаил мишустин

максим решетников

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МИНСК, 15 апр — РИА Новости. Инвестиции Белоруссии в Россию за последние 5 лет выросли на 45%, они сосредоточены в производстве машин и оборудования, сообщил министр экономики республики Юрий Чеботарь. "Для Беларуси Россия – ключевой экономический партнер и один из основных источников капитала... Инвестиции Беларуси в Россию за последние 5 лет выросли на 45% и их объем сопоставим с российскими инвестициями в республику", - приводятся слова министра в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики Белоруссии. Отмечается, что объем российских инвестиций в Белоруссию за прошлый год составил 5,1 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с уровнем 2022 года почти на треть. Количество организаций с российским капиталом в республике составило 2260. "Российским инвесторам в Беларуси интересны проекты в логистике, переработке нефти и газа и финансовых услугах. Белорусские инвестиции в России сосредоточены в производстве машин и оборудования", – сообщил Чеботарь. В сообщении также говорится, что 15 апреля Чеботарь в составе правительственной делегации принял участие в переговорах премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Москве. "Одним из ключевых пунктов повестки дня стали вопросы инвестиционного сотрудничества Беларуси и России. В целях придания импульса взаимодействию в сфере инвестиций министр экономики Юрий Чеботарь и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников подписали комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности двух стран", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что документ предусматривает развитие механизмов и инструментов для привлечения капитала, углубление сотрудничества в кредитно-финансовой и научно-технической сферах, с определением основных направлений инвестиционной работы в реальном секторе экономики. "Подписанный документ будет способствовать реализации новых перспективных проектов на территории Беларуси в первую очередь в рамках совместных программ импортозамещения с использованием действующих механизмов поддержки (свободная экономическая, индустриальный парк "Великий камень"), так и обновленных в рамках закона об инвестициях: инвестиционные договоры, специальный инвестиционный договор, преференциальные проекты, бюджетные трансферты", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240410/postavki-1939175320.html

https://ria.ru/20240328/sotrudnichestvo-1936433094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, роман головченко, михаил мишустин, максим решетников