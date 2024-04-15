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В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 15.04.2024
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
Спасатели в своем Telegram-канале объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:09
2024-04-15T12:09
2024-04-15T13:02
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Спасатели в своем Telegram-канале объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области."Внимание! Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!" - сообщило ГУМЧС.Об опасности атаки БПЛА в Воронежской области в своем Telegram-канале также сообщил губернатор Александр Гусев."Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
ГУМЧС: угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области