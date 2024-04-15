https://ria.ru/20240415/gumchs-1940109333.html

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 15.04.2024

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

Спасатели в своем Telegram-канале объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:09

2024-04-15T12:09

2024-04-15T13:02

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Спасатели в своем Telegram-канале объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области."Внимание! Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!" - сообщило ГУМЧС.Об опасности атаки БПЛА в Воронежской области в своем Telegram-канале также сообщил губернатор Александр Гусев."Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)