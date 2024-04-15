https://ria.ru/20240415/gumchs-1940049553.html
В Курганской области в реке Тобол ожидается интенсивный рост уровня воды
В Курганской области в реке Тобол ожидается интенсивный рост уровня воды - РИА Новости, 15.04.2024
В Курганской области в реке Тобол ожидается интенсивный рост уровня воды
Интенсивное повышение уровня воды на 25-80 см ожидается в реке Тобол в Курганской области в ближайшие 1-2 дня, сообщается на сайте регионального ГУМЧС. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:19
2024-04-15T07:19
2024-04-15T07:42
курганская область
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939984638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b79c959f217a711024e37df54efd2069.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Интенсивное повышение уровня воды на 25-80 см ожидается в реке Тобол в Курганской области в ближайшие 1-2 дня, сообщается на сайте регионального ГУМЧС."В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана сохранится интенсивный рост уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у г. Курган, Притобольного и Кетовского МО ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой +25..+80 см", - говорится в прогнозе МЧС.ГУМЧС поясняет, что исходя из этого в ближайшие 1-2 дня продолжится затопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Мочалово, Плотниково, Ялым, Глядянское Притобольного муниципального округа. Также ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (микрорайон Тополя, Смолино, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Чернышово) и населенных пунктов Темляково, Ново Затобольное, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского муниципального округа, отмечается в сообщении.Между тем на реке Исеть у села Мехонское ожидается прохождение пика половодья, на остальных участках наблюдений продолжится спад, уточняется в сообщении.Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках области будут находиться в пределах средних многолетних значений, добавляет МЧС.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240414/pavodok-1940025315.html
курганская область
тобол (река)
россия
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939984638_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_7a234c27722ff6dfc4dd2389dcb6da12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган
Курганская область, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курган
В Курганской области в реке Тобол ожидается интенсивный рост уровня воды
ГУМЧС: в реке Тобол в ближайшие два дня ожидается интенсивный рост уровня воды
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Интенсивное повышение уровня воды на 25-80 см ожидается в реке Тобол в Курганской области в ближайшие 1-2 дня, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.
"В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана
сохранится интенсивный рост уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у г. Курган, Притобольного и Кетовского МО ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой +25..+80 см", - говорится в прогнозе МЧС
.
ГУМЧС поясняет, что исходя из этого в ближайшие 1-2 дня продолжится затопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Мочалово, Плотниково, Ялым, Глядянское Притобольного муниципального округа. Также ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (микрорайон Тополя, Смолино, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Чернышово) и населенных пунктов Темляково, Ново Затобольное, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского муниципального округа, отмечается в сообщении.
Между тем на реке Исеть у села Мехонское ожидается прохождение пика половодья, на остальных участках наблюдений продолжится спад, уточняется в сообщении.
Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках области будут находиться в пределах средних многолетних значений, добавляет МЧС.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ
на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.