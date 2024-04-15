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В Тбилиси проходит акция против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 15.04.2024
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10:20 15.04.2024 (обновлено: 11:24 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/gruziya-1940073276.html
В Тбилиси проходит акция против принятия закона об иноагентах
В Тбилиси проходит акция против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 15.04.2024
В Тбилиси проходит акция против принятия закона об иноагентах
Немногочисленная акция против принятия закона об иноагентах проходит перед зданием парламента в Тбилиси, вечером запланирован масштабный митинг, сообщили... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:20
2024-04-15T11:24
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ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Немногочисленная акция против принятия закона об иноагентах проходит перед зданием парламента в Тбилиси, вечером запланирован масштабный митинг, сообщили организаторы. Парламент Грузии в понедельник приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Представленный фракцией "Грузинская мечта" законопроект обсуждается в первом чтении в юридическом комитете парламента. В анонсе мероприятия, опубликованном в социальной сети, прописано, что первая акция проходит с утра перед зданием парламента, а "в 19.00 (18.00 мск) проспект Руставели ждет каждого гражданина". Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
https://ria.ru/20240404/gruziya-1937793903.html
https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
В Тбилиси проходит акция против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси у здания парламента проходит акция против закона об иноагентах

© SputnikАкция против принятия закона об иноагентах проходит перед зданием парламента в Тбилиси
Акция против принятия закона об иноагентах проходит перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Sputnik
Акция против принятия закона об иноагентах проходит перед зданием парламента в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Немногочисленная акция против принятия закона об иноагентах проходит перед зданием парламента в Тбилиси, вечером запланирован масштабный митинг, сообщили организаторы.
Парламент Грузии в понедельник приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Представленный фракцией "Грузинская мечта" законопроект обсуждается в первом чтении в юридическом комитете парламента.
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В анонсе мероприятия, опубликованном в социальной сети, прописано, что первая акция проходит с утра перед зданием парламента, а "в 19.00 (18.00 мск) проспект Руставели ждет каждого гражданина".
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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