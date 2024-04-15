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В Грузии ввели ограничения на вход в здание парламента - РИА Новости, 15.04.2024
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10:21 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/gruziya-1940072901.html
В Грузии ввели ограничения на вход в здание парламента
В Грузии ввели ограничения на вход в здание парламента - РИА Новости, 15.04.2024
В Грузии ввели ограничения на вход в здание парламента
Парламент Грузии ввел ограничения на вход в здание высшего законодательного органа страны на время рассмотрения закона об иноагентах, данная мера касается в том РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:21
2024-04-15T10:21
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ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Парламент Грузии ввел ограничения на вход в здание высшего законодательного органа страны на время рассмотрения закона об иноагентах, данная мера касается в том числе журналистов. Утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". В это же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста. "Пятнадцатого апреля этого года во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – вход для посетителей ограничен", – сообщает парламентская пресс-служба. Там также заявили РИА Новости, что войти в здание смогут лишь аккредитованные тележурналисты. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Грузия, Парламентские выборы в Грузии
В Грузии ввели ограничения на вход в здание парламента

Парламент Грузии ввел ограничения на вход в здание

© Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Sputnik / Stringer
Парламент Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Парламент Грузии ввел ограничения на вход в здание высшего законодательного органа страны на время рассмотрения закона об иноагентах, данная мера касается в том числе журналистов.
Утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". В это же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста.
«
"Пятнадцатого апреля этого года во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – вход для посетителей ограничен", – сообщает парламентская пресс-служба. Там также заявили РИА Новости, что войти в здание смогут лишь аккредитованные тележурналисты.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
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