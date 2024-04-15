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В Армении не справятся с потоком мигрантов из Британии, заявил депутат ГД - РИА Новости, 15.04.2024
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12:36 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/govyrin-1940121838.html
В Армении не справятся с потоком мигрантов из Британии, заявил депутат ГД
В Армении не справятся с потоком мигрантов из Британии, заявил депутат ГД - РИА Новости, 15.04.2024
В Армении не справятся с потоком мигрантов из Британии, заявил депутат ГД
Правоохранительная система и власти Армении не справятся с потоком мигрантов из Великобритании, он может привести к полному разрушению страны, заявил РИА... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:36
2024-04-15T12:36
в мире
армения
великобритания
кот-д'ивуар
никол пашинян
риши сунак
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правоохранительная система и власти Армении не справятся с потоком мигрантов из Великобритании, он может привести к полному разрушению страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее газета Times со ссылкой на утекшие документы сообщила, что британский МИД вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения, аналогичного соглашению между Великобританией и Руандой, о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище. "Если поток нелегалов хлынет на территорию Армении при том, что ни власти, ни правоохранительная система там, естественно, не справятся с этим, для столь слабого государства, как Армения, это может привести к полному разрушению и без того слишком шаткой системы", - сказал Говырин. Депутат считает, что Армения может согласиться, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян в очередной раз пожал руку и сфотографировался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, "который уедет в отставку, оставив за собой кучу проблем причём не только британцам". "Всем тем, кто стремился с Украины через тернии к звёздам, в Англии по сути напомнили, что "королевской дороги" для них там не будет. Украинским беженцам, как и многим другим, снова не очень повезло. Сначала англичане их принимали сотнями тысяч без документов, без всего, потом приняли закон об отправлении беженцев в Африку, чтобы переложить задачи по их содержанию на чужую территорию и решать свои проблемы за чужой счёт. Большинство африканских государств сразу отстранились от переговоров с Лондоном на эту тему, так как в принципе не хотят под предлогом якобы благих намерений новой экспансии своей территории", - отметил Говырин.
https://ria.ru/20231129/britain-1912769291.html
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в мире, армения, великобритания, кот-д'ивуар, никол пашинян, риши сунак, госдума рф, единая россия
В мире, Армения, Великобритания, Кот-д'Ивуар, Никол Пашинян, Риши Сунак, Госдума РФ, Единая Россия
В Армении не справятся с потоком мигрантов из Британии, заявил депутат ГД

Говырин: поток мигрантов из Британии может привести к разрушению Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правоохранительная система и власти Армении не справятся с потоком мигрантов из Великобритании, он может привести к полному разрушению страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Ранее газета Times со ссылкой на утекшие документы сообщила, что британский МИД вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения, аналогичного соглашению между Великобританией и Руандой, о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище.
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"Если поток нелегалов хлынет на территорию Армении при том, что ни власти, ни правоохранительная система там, естественно, не справятся с этим, для столь слабого государства, как Армения, это может привести к полному разрушению и без того слишком шаткой системы", - сказал Говырин.
Депутат считает, что Армения может согласиться, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян в очередной раз пожал руку и сфотографировался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, "который уедет в отставку, оставив за собой кучу проблем причём не только британцам".
"Всем тем, кто стремился с Украины через тернии к звёздам, в Англии по сути напомнили, что "королевской дороги" для них там не будет. Украинским беженцам, как и многим другим, снова не очень повезло. Сначала англичане их принимали сотнями тысяч без документов, без всего, потом приняли закон об отправлении беженцев в Африку, чтобы переложить задачи по их содержанию на чужую территорию и решать свои проблемы за чужой счёт. Большинство африканских государств сразу отстранились от переговоров с Лондоном на эту тему, так как в принципе не хотят под предлогом якобы благих намерений новой экспансии своей территории", - отметил Говырин.
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В миреАрменияВеликобританияКот-д'ИвуарНикол ПашинянРиши СунакГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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