https://ria.ru/20240415/gladkov-1940120834.html

Украинский дрон атаковал объект связи в Белгородской области

Украинский дрон атаковал объект связи в Белгородской области - РИА Новости, 15.04.2024

Украинский дрон атаковал объект связи в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:33

2024-04-15T12:33

2024-04-15T12:33

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий. Село Графовка находится примерно в километре от украинской границы. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков