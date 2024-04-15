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Украинский дрон атаковал объект связи в Белгородской области
Украинский дрон атаковал объект связи в Белгородской области - РИА Новости, 15.04.2024
Украинский дрон атаковал объект связи в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:33
2024-04-15T12:33
2024-04-15T12:33
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий. Село Графовка находится примерно в километре от украинской границы. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Украинский дрон атаковал объект связи в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали дроном инфраструктурный объект связи в селе Графовка