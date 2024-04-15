https://ria.ru/20240415/gazoprovod-1940067693.html
Хоценко сообщил о вводе внутрипоселкового газопровода в Юрьево
Хоценко сообщил о вводе внутрипоселкового газопровода в Юрьево - РИА Новости, 15.04.2024
Хоценко сообщил о вводе внутрипоселкового газопровода в Юрьево
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о вводе в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода в селе Юрьево Кормиловского района, рассказали в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:53
2024-04-15T09:53
2024-04-15T09:53
омская область
жкх
омская область
кормиловский район
виталий хоценко
газпром
прорыв дамбы в орске
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ОМСК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о вводе в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода в селе Юрьево Кормиловского района, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Газовые сети, построенные в Кормиловском районе Омской области, вошли в программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Специалисты "Омскоблгаза" установили два пункта редуцирования газа. "Исполняя поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, совместно с Газпромом ввели в эксплуатацию газопровод к селу Юрьево Кормиловского района. Его протяженность - 14,2 километров. Новая газовая сеть обеспечивает возможность подключения 398 домовладений и трех котельных, которые будут отапливать школу, местный дом культуры и ряд других социальных объектов. Работу по газификации Омской области продолжаем", - сообщил Виталий Хоценко. Газовые сети построены сразу до границ каждого дома в селе Юрьево. Сейчас в работе "Омскоблгаз" 47 заявок от жителей. В 20 домах газом уже пользуются.
https://ria.ru/20240322/dvorets-1934971185.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, омская область, кормиловский район, виталий хоценко, газпром, прорыв дамбы в орске
Омская область , ЖКХ, Омская область, Кормиловский район, Виталий Хоценко, Газпром, Прорыв дамбы в Орске
Хоценко сообщил о вводе внутрипоселкового газопровода в Юрьево
Хоценко: в омском селе Юрьево ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод
ОМСК, 15 апр - РИА Новости.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о вводе в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода в селе Юрьево Кормиловского района, рассказали в пресс-службе
регионального правительства.
Газовые сети, построенные в Кормиловском районе Омской области, вошли в программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Специалисты "Омскоблгаза" установили два пункта редуцирования газа.
"Исполняя поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, совместно с Газпромом ввели в эксплуатацию газопровод к селу Юрьево Кормиловского района. Его протяженность - 14,2 километров. Новая газовая сеть обеспечивает возможность подключения 398 домовладений и трех котельных, которые будут отапливать школу, местный дом культуры и ряд других социальных объектов. Работу по газификации Омской области продолжаем", - сообщил Виталий Хоценко.
Газовые сети построены сразу до границ каждого дома в селе Юрьево. Сейчас в работе "Омскоблгаз" 47 заявок от жителей. В 20 домах газом уже пользуются.