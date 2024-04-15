https://ria.ru/20240415/gaza-1940256838.html
Байден призвал к прекращению огня в секторе Газа
Байден призвал к прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 15.04.2024
Байден призвал к прекращению огня в секторе Газа
Президент США Джо Байден призвал к прекращению огня в секторе Газа, которое, по его словам, позволило бы избежать разрастания военного конфликта. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:33
2024-04-15T20:33
2024-04-15T20:33
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал к прекращению огня в секторе Газа, которое, по его словам, позволило бы избежать разрастания военного конфликта. "Мы привержены прекращению огня, которое бы вернуло домой заложников и не допустило разрастания конфликта за его нынешние рамки", - сказал Байден на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. При международном посредничестве израильтяне и палестинцы пытаются согласовать паузу в полугодовых боевых действиях, которые сопровождаются массовыми жертвами среди гражданского населения. Комментируя ирано-израильское обострение, он повторил, что США стремятся к обеспечению безопасности Израиля. "Иран устроил беспрецедентную воздушную атаку против Израиля, а мы приложили беспрецедентные военные усилия для защиты Израиля. Вместе с нашими партнерами мы отразили эту атаку", - подчеркнул Байден. Ас-Судани ранее сообщал, что на встрече в Белом доме лидеры намерены обсудить "плавный и системный" переход от отношений, основанных на сотрудничестве в сфере безопасности, к "всеобъемлющему экономическому, политическому, экологическому, образовательному и социальному партнерству".
https://ria.ru/20240414/gaza-1940027938.html
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в мире, израиль, сша, ирак, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ирак, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден призвал к прекращению огня в секторе Газа
Байден: США намерены добиваться прекращения огня в секторе Газа
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал к прекращению огня в секторе Газа, которое, по его словам, позволило бы избежать разрастания военного конфликта.
«
"Мы привержены прекращению огня, которое бы вернуло домой заложников и не допустило разрастания конфликта за его нынешние рамки", - сказал Байден на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.
При международном посредничестве израильтяне и палестинцы пытаются согласовать паузу в полугодовых боевых действиях, которые сопровождаются массовыми жертвами среди гражданского населения.
Комментируя ирано-израильское обострение, он повторил, что США стремятся к обеспечению безопасности Израиля
.
"Иран устроил беспрецедентную воздушную атаку против Израиля, а мы приложили беспрецедентные военные усилия для защиты Израиля. Вместе с нашими партнерами мы отразили эту атаку", - подчеркнул Байден.
Ас-Судани ранее сообщал, что на встрече в Белом доме лидеры намерены обсудить "плавный и системный" переход от отношений, основанных на сотрудничестве в сфере безопасности, к "всеобъемлющему экономическому, политическому, экологическому, образовательному и социальному партнерству".