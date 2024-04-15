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В Ростовской области прошел фестиваль экотуризма "Воспетая степь" - РИА Новости, 15.04.2024
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Ростовская область
 
09:45 15.04.2024 (обновлено: 09:48 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/festival-1940065707.html
В Ростовской области прошел фестиваль экотуризма "Воспетая степь"
В Ростовской области прошел фестиваль экотуризма "Воспетая степь" - РИА Новости, 15.04.2024
В Ростовской области прошел фестиваль экотуризма "Воспетая степь"
Ежегодный фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" состоялся в Ростовской области, сообщает правительство региона на сайте. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:45
2024-04-15T09:48
ростовская область
новости - туризм
ростовская область
орловский район
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Ежегодный фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" состоялся в Ростовской области, сообщает правительство региона на сайте. "В Государственном природном биосферном заповеднике "Ростовский" в Орловском районе состоялся ХII фестиваль экологического туризма "Воспетая степь", - говорится в сообщении. На центральной площадке фестиваля работали фото-зоны, действовали интерактивные экспозиции, которые рассказывали о научных методах изучения природы. На другой площадке гости в сопровождении инспекторов государственного природного биосферного заповедника "Ростовский" могли побывать на экскурсии в цветущей степи, ознакомиться с жизнью вольного табуна ростовских мустангов на острове Водном, в центре редких животных ассоциации "Живая природа степи" понаблюдать за свободно пасущимися верблюдами, яками, лошадьми Пржевальского, бизонами, сайгаками. "Двенадцатый год проводим фестиваль. Многие люди сюда приезжают семьями, едут на природу, на "Воспетую степь", где идёт активное цветение тюльпанов. На фестивале представили экспозиции экологи заповедника "Ростовский", наши учёные, которые многое делают для сохранения нашей природы", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, посетивший фестиваль. Он добавил, что к нему обратились юные экоактивисты с идеей создания детской Красной книги, и он это предложение поддержал. Фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" традиционно проводится в период массового цветения тюльпанов в Орловском районе на территории охранной зоны Государственного природного биосферного заповедника "Ростовский". Каждый год дата мероприятия определяется заново, чтобы цветущая степь открылась участникам во всем своем великолепии. Цель фестиваля – привлечение внимания к природным богатствам долины Западного Маныча, повышение уровня экологической культуры населения Ростовской области. По информации минприроды области, экофестиваль в текущем году посетили около 3 тысяч человек. Всего же за 11 лет это яркое мероприятие собрало более 48 тысяч гостей и участников.
https://ria.ru/20230917/rostov-na-donu-1896789224.html
https://ria.ru/20240321/vystavka-1934795567.html
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новости - туризм, ростовская область, орловский район, василий голубев
Ростовская область , Новости - Туризм, Ростовская область, Орловский район, Василий Голубев
В Ростовской области прошел фестиваль экотуризма "Воспетая степь"

XII фестиваль экотуризма "Воспетая степь" прошел в Ростовской области

© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской областиЕжегодный фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" в Ростовской области
Ежегодный фестиваль экологического туризма Воспетая степь в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской области
Ежегодный фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Ежегодный фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" состоялся в Ростовской области, сообщает правительство региона на сайте.
«
"В Государственном природном биосферном заповеднике "Ростовский" в Орловском районе состоялся ХII фестиваль экологического туризма "Воспетая степь", - говорится в сообщении.
На центральной площадке фестиваля работали фото-зоны, действовали интерактивные экспозиции, которые рассказывали о научных методах изучения природы.
На другой площадке гости в сопровождении инспекторов государственного природного биосферного заповедника "Ростовский" могли побывать на экскурсии в цветущей степи, ознакомиться с жизнью вольного табуна ростовских мустангов на острове Водном, в центре редких животных ассоциации "Живая природа степи" понаблюдать за свободно пасущимися верблюдами, яками, лошадьми Пржевальского, бизонами, сайгаками.
"Двенадцатый год проводим фестиваль. Многие люди сюда приезжают семьями, едут на природу, на "Воспетую степь", где идёт активное цветение тюльпанов. На фестивале представили экспозиции экологи заповедника "Ростовский", наши учёные, которые многое делают для сохранения нашей природы", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, посетивший фестиваль.
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Он добавил, что к нему обратились юные экоактивисты с идеей создания детской Красной книги, и он это предложение поддержал.
Фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" традиционно проводится в период массового цветения тюльпанов в Орловском районе на территории охранной зоны Государственного природного биосферного заповедника "Ростовский". Каждый год дата мероприятия определяется заново, чтобы цветущая степь открылась участникам во всем своем великолепии.
Цель фестиваля – привлечение внимания к природным богатствам долины Западного Маныча, повышение уровня экологической культуры населения Ростовской области. По информации минприроды области, экофестиваль в текущем году посетили около 3 тысяч человек. Всего же за 11 лет это яркое мероприятие собрало более 48 тысяч гостей и участников.
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