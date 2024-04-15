https://ria.ru/20240415/evrosoyuz-1940051109.html

ЕС не хочет конфронтации с Китаем, заявил Боррель

ЕС не хочет конфронтации с Китаем, заявил Боррель - РИА Новости, 15.04.2024

ЕС не хочет конфронтации с Китаем, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, последние несколько лет активно продвигающий в своих выступлениях идею о пользе снижения зависимости от России и Китая, решил РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T07:41

2024-04-15T07:41

2024-04-15T07:41

китай

брюссель

пекин

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, последние несколько лет активно продвигающий в своих выступлениях идею о пользе снижения зависимости от России и Китая, решил пояснить, что в Брюсселе все-таки не хотят "возвращаться к конфронтации между блоками" и с Пекином сотрудничать готовы, но на определенных условиях. Верховный представитель ЕС, отвечающий за внешнюю политику и безопасность, в своей очередной статье в блоге, которую он озаглавил "Три направления деятельности для лучшей защиты Европы", рассказал о своих опасениях, связанных с тем, что "весь мир ополчится на Запад", а Евросоюз теряет свое влияние на международной арене. Одним из "направлений" для работы по защите Европы Боррель называет укрепление экономической безопасности союза, где главным риском он считает отношения с Китаем. "Что касается Китая, нам необходимо уменьшить нашу чрезмерную зависимость в конкретных областях, особенно тех, что лежат в основе нашей зеленой и цифровой трансформации, а также следует сбалансировать наши торговые отношения. Изменить баланс необходимо срочно. В прошлом году, к примеру, наш торговый дефицит с Китаем составил ошеломляющие 291 миллиард евро, что равняется 1,7% ВВП Евросоюза", - отметил Боррель. Он напомнил, что китайское правительство объявило о планах масштабных инвестиций в высокотехнологичное производство, и предупредил, что ЕС будет защищать себя от "недобросовестной конкуренции", напомнив, что Брюссель уже принимает меры, например, против китайских электромобилей и солнечных батарей. Однако, признавая неизбежную критическую зависимость Евросоюза от Китая, Боррель напоминает, что ЕС все же хочет "снижать риски, а не прекращать сотрудничество" с Пекином, и добавляет, что в Брюсселе не хотят и возвращения в эпоху "конфронтации между блоками". "Наши ценности и политические системы (с Китаем – ред.) существенно различаются, и мы имеем противоположные взгляды на универсальность прав человека, но давайте будем ясными: мы не хотим возвращаться к конфронтации между блоками. Мы стали слишком взаимозависимы для этого. А сотрудничество с Китаем необходимо для решения главных глобальных проблем современности, таких как изменение климата", - пишет Боррель.

https://ria.ru/20240413/boepripasy-1939752006.html

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

китай

брюссель

пекин

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китай, брюссель, пекин, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире