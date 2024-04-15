https://ria.ru/20240415/evakuatsiyu-1940124069.html

В двух селах Курганской области объявили немедленную эвакуацию

В двух селах Курганской области объявили немедленную эвакуацию - РИА Новости, 15.04.2024

В двух селах Курганской области объявили немедленную эвакуацию

Немедленная эвакуация объявлена в двух селах Кетовского муниципального округа в Курганской области из-за паводка, сообщила администрация округа в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:44

2024-04-15T12:44

2024-04-15T12:59

курганская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Немедленная эвакуация объявлена в двух селах Кетовского муниципального округа в Курганской области из-за паводка, сообщила администрация округа в Telegram-канале."Уважаемые жители сели Менщиково и деревни Кропанка. Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно", - говорится в сообщении.Власти поясняют, что необходимо забирать детей, пожилых и маломобильных родственников и не оставлять животных."Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону. Автобусы стоят в деревне Кропанка, ул. Центральная, 13а, магазин Светлячок, село Менщиково, ул. Советская, 20а, Торговый центр", - сообщает администрация.ПВР расположен в Введенской школе №1, добавляют власти.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.По данным Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц.

курганская область

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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-15T12:44 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024