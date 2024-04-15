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В двух селах Курганской области объявили немедленную эвакуацию - РИА Новости, 15.04.2024
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12:44 15.04.2024 (обновлено: 12:59 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/evakuatsiyu-1940124069.html
В двух селах Курганской области объявили немедленную эвакуацию
В двух селах Курганской области объявили немедленную эвакуацию - РИА Новости, 15.04.2024
В двух селах Курганской области объявили немедленную эвакуацию
Немедленная эвакуация объявлена в двух селах Кетовского муниципального округа в Курганской области из-за паводка, сообщила администрация округа в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:44
2024-04-15T12:59
курганская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Немедленная эвакуация объявлена в двух селах Кетовского муниципального округа в Курганской области из-за паводка, сообщила администрация округа в Telegram-канале."Уважаемые жители сели Менщиково и деревни Кропанка. Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно", - говорится в сообщении.Власти поясняют, что необходимо забирать детей, пожилых и маломобильных родственников и не оставлять животных."Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону. Автобусы стоят в деревне Кропанка, ул. Центральная, 13а, магазин Светлячок, село Менщиково, ул. Советская, 20а, Торговый центр", - сообщает администрация.ПВР расположен в Введенской школе №1, добавляют власти.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.По данным Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка
Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646.
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курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В двух селах Курганской области объявили немедленную эвакуацию

В двух селах Кетовского округа Курганской области объявили немедленную эвакуацию

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Курганской области
Разлив реки Тобол в Курганской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Немедленная эвакуация объявлена в двух селах Кетовского муниципального округа в Курганской области из-за паводка, сообщила администрация округа в Telegram-канале.
"Уважаемые жители сели Менщиково и деревни Кропанка. Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно", - говорится в сообщении.
Власти поясняют, что необходимо забирать детей, пожилых и маломобильных родственников и не оставлять животных.
«
"Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону. Автобусы стоят в деревне Кропанка, ул. Центральная, 13а, магазин Светлячок, село Менщиково, ул. Советская, 20а, Торговый центр", - сообщает администрация.
ПВР расположен в Введенской школе №1, добавляют власти.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
По данным Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
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Курганская областьПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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