https://ria.ru/20240415/evakuatsiya-1940232944.html

Тюменским властям поручено эвакуировать все население из зоны подтопления

Тюменским властям поручено эвакуировать все население из зоны подтопления - РИА Новости, 15.04.2024

Тюменским властям поручено эвакуировать все население из зоны подтопления

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил местным властям эвакуировать всех жителей населенных пунктов, попадающих в зону вероятного подтопления при... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:49

2024-04-15T18:49

2024-04-15T18:49

тюменская область

тюменская область

ишим

александр моор

происшествия

наводнения в россии — 2024

казанский район

паводки в россии

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ТЮМЕНЬ, 15 апр — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил местным властям эвакуировать всех жителей населенных пунктов, попадающих в зону вероятного подтопления при половодье на реках. Глава региона лично оценивает готовность муниципалитетов к паводку. В воскресенье губернатор работал в Казанском районе и Ишиме, в понедельник провел заседание оперштаба по предотвращению ЧС, находясь в райцентре Абатское, оценил обстановку в селе Викулово. "В зоне возможного подтопления не должно остаться ни одного человека. Такую задачу поставил перед региональными и муниципальными органами власти губернатор Тюменской области Александр Моор… По обновленному прогнозу Росгидромета, уровень воды в реке Ишим превысит исторический максимум, отметил губернатор. В связи с этим уточняется список населенных пунктов и домов, которые могут попасть под подтопление", - сказано в сообщении. Губернатор подчеркнул, что эвакуировать людей и их имущество из опасных зон нужно заблаговременно, пунктов временного размещения достаточно, все они подготовлены к приему людей. Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района уже вышла на пойму, сегодня прогнозируется достижение опасных отметок. В селе Казанском идет эвакуация населения с двух улиц, попадающих в зону возможного подтопления. Плановая эвакуация объявлена в восьми населенных пунктах Упоровского района, через который протекает река Тобол. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Ранее сообщалось, что по данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды – около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240408/pavodok-1938674265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, ишим, александр моор, происшествия, наводнения в россии — 2024, казанский район, паводки в россии