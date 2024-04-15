https://ria.ru/20240415/evakuatsiya-1940043450.html

ВСУ препятствуют эвакуации населения из Часова Яра, заявили в ДНР

ВСУ препятствуют эвакуации населения из Часова Яра, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.04.2024

ВСУ препятствуют эвакуации населения из Часова Яра, заявили в ДНР

Противник препятствует эвакуации гражданского населения из Часова Яра, чтобы замедлить наступление российских войск, выехать позволили только молодежи, чтобы... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:04

2024-04-15T05:04

2024-04-15T05:39

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

мариуполь

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Противник препятствует эвакуации гражданского населения из Часова Яра, чтобы замедлить наступление российских войск, выехать позволили только молодежи, чтобы исключить возможность онлайн-передачи ими информации о ВСУ военным РФ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Сейчас остановлена принудительная эвакуация из Часова Яра оставшегося населения. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы замедлить наше наступление. Потому что они прекрасно понимают, как мы будем вести боевые действия с учетом того, что знаем, что там находятся мирные люди. Они знают это по Мариуполю, знают это по другим городам. Они сделали ошибку достаточно большую, когда из Артемовска эвакуировали людей. И сейчас они таких ошибок, как они считают, допускать не будут", - сказал Кимаковский. Советник главы ДНР отметил, что при принудительной эвакуации ВСУ, как правило, первым делом вывозят молодых людей, которые с использованием современных информационных технологий могут передавать полезную для российских войск информацию о противнике. "Молодых они стараются убирать или каким-то образом выявлять те сети, которые помогают России и нашим республикам. И в это же время стариков они оставляют, как, например, сейчас это происходит в Часовом Яре. Стариков они оставляют на своих местах и не отпускают, делая их по большому счету заложниками этой ситуации и живым щитом для себя", - уточнил Кимаковский.

https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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россия, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия