Рейтинг@Mail.ru
ВСУ препятствуют эвакуации населения из Часова Яра, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.04.2024 (обновлено: 05:39 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/evakuatsiya-1940043450.html
ВСУ препятствуют эвакуации населения из Часова Яра, заявили в ДНР
ВСУ препятствуют эвакуации населения из Часова Яра, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.04.2024
ВСУ препятствуют эвакуации населения из Часова Яра, заявили в ДНР
Противник препятствует эвакуации гражданского населения из Часова Яра, чтобы замедлить наступление российских войск, выехать позволили только молодежи, чтобы... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:04
2024-04-15T05:39
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857980535_0:54:3071:1781_1920x0_80_0_0_7966d4947625a42b57e1528708824c16.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Противник препятствует эвакуации гражданского населения из Часова Яра, чтобы замедлить наступление российских войск, выехать позволили только молодежи, чтобы исключить возможность онлайн-передачи ими информации о ВСУ военным РФ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Сейчас остановлена принудительная эвакуация из Часова Яра оставшегося населения. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы замедлить наше наступление. Потому что они прекрасно понимают, как мы будем вести боевые действия с учетом того, что знаем, что там находятся мирные люди. Они знают это по Мариуполю, знают это по другим городам. Они сделали ошибку достаточно большую, когда из Артемовска эвакуировали людей. И сейчас они таких ошибок, как они считают, допускать не будут", - сказал Кимаковский. Советник главы ДНР отметил, что при принудительной эвакуации ВСУ, как правило, первым делом вывозят молодых людей, которые с использованием современных информационных технологий могут передавать полезную для российских войск информацию о противнике. "Молодых они стараются убирать или каким-то образом выявлять те сети, которые помогают России и нашим республикам. И в это же время стариков они оставляют, как, например, сейчас это происходит в Часовом Яре. Стариков они оставляют на своих местах и не отпускают, делая их по большому счету заложниками этой ситуации и живым щитом для себя", - уточнил Кимаковский.
https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857980535_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_debb7ea2aa7cc40588317920122d22c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ препятствуют эвакуации населения из Часова Яра, заявили в ДНР

Кимаковский: ВСУ препятствуют эвакуации гражданского населения из Часова Яра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Противник препятствует эвакуации гражданского населения из Часова Яра, чтобы замедлить наступление российских войск, выехать позволили только молодежи, чтобы исключить возможность онлайн-передачи ими информации о ВСУ военным РФ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"Сейчас остановлена принудительная эвакуация из Часова Яра оставшегося населения. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы замедлить наше наступление. Потому что они прекрасно понимают, как мы будем вести боевые действия с учетом того, что знаем, что там находятся мирные люди. Они знают это по Мариуполю, знают это по другим городам. Они сделали ошибку достаточно большую, когда из Артемовска эвакуировали людей. И сейчас они таких ошибок, как они считают, допускать не будут", - сказал Кимаковский.
Советник главы ДНР отметил, что при принудительной эвакуации ВСУ, как правило, первым делом вывозят молодых людей, которые с использованием современных информационных технологий могут передавать полезную для российских войск информацию о противнике.
"Молодых они стараются убирать или каким-то образом выявлять те сети, которые помогают России и нашим республикам. И в это же время стариков они оставляют, как, например, сейчас это происходит в Часовом Яре. Стариков они оставляют на своих местах и не отпускают, делая их по большому счету заложниками этой ситуации и живым щитом для себя", - уточнил Кимаковский.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине
05:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала