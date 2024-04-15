https://ria.ru/20240415/evakuatsiya-1940041695.html
На Сахалине спасатели эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины
На Сахалине спасатели эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 15.04.2024
На Сахалине спасатели эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины
Спасательная операция на юге Сахалина в понедельник завершилась эвакуацией 20 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины, сообщает региональный главк МЧС России в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T04:23
2024-04-15T04:23
2024-04-15T11:36
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр — РИА Новости. Спасательная операция на юге Сахалина в понедельник завершилась эвакуацией 20 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины, сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова МЧС России на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек с оторвавшейся льдины. Никто не пострадал", — отмечается в сообщении ведомства. Льдину с людьми в понедельник оторвало от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина. По информации спасателей, дрейф рыбаков продлился чуть больше часа.
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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине спасатели эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина эвакуировали 20 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины