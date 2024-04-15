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Подмосковный индустриальный парк "Есипово" заполнили на 100% - РИА Новости, 15.04.2024
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Новости Подмосковья
 
16:25 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/esipovo-1940192407.html
Подмосковный индустриальный парк "Есипово" заполнили на 100%
Подмосковный индустриальный парк "Есипово" заполнили на 100% - РИА Новости, 15.04.2024
Подмосковный индустриальный парк "Есипово" заполнили на 100%
Государственный индустриальный парк "Есипово" заполнен на 100%, на его территории свои предприятия построят более 20 инвесторов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:25
2024-04-15T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Государственный индустриальный парк "Есипово" заполнен на 100%, на его территории свои предприятия построят более 20 инвесторов, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Государственный индустриальный парк "Есипово", управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), заполнен на 100%. На территории парка, расположенного в городском округе Солнечногорск, построят свои предприятия 23 инвестора. Ожидается, что к концу 2026 года большинство резидентов индустриального парка "Есипово" не только закончат строительство, но и запустят свои предприятия", - отметили в пресс-службе. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, сегодня общий объём инвестиций резидентов "Есипово" составляет более 41 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать на территории парка не менее 6 тысяч рабочих мест для жителей региона. Так, компании "Хуацзин" и "Грюнвальд" планируют построить и запустить новые машиностроительные предприятия. "Авексима" приступит к созданию фармацевтического кластера. Компания "Натуральные масла" построит современный комплекс, где займется производством аптечных косметических средств, в том числе средств от атопического дерматита, а компания "Сладкая жизнь" - производством кондитерских изделий.
https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939669054.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковный индустриальный парк "Есипово" заполнили на 100%

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиИндустриальный парк "Есипово"
Индустриальный парк Есипово - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Индустриальный парк "Есипово"
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Государственный индустриальный парк "Есипово" заполнен на 100%, на его территории свои предприятия построят более 20 инвесторов, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Государственный индустриальный парк "Есипово", управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), заполнен на 100%. На территории парка, расположенного в городском округе Солнечногорск, построят свои предприятия 23 инвестора. Ожидается, что к концу 2026 года большинство резидентов индустриального парка "Есипово" не только закончат строительство, но и запустят свои предприятия", - отметили в пресс-службе.
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12 апреля, 17:18
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, сегодня общий объём инвестиций резидентов "Есипово" составляет более 41 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать на территории парка не менее 6 тысяч рабочих мест для жителей региона.
Так, компании "Хуацзин" и "Грюнвальд" планируют построить и запустить новые машиностроительные предприятия. "Авексима" приступит к созданию фармацевтического кластера. Компания "Натуральные масла" построит современный комплекс, где займется производством аптечных косметических средств, в том числе средств от атопического дерматита, а компания "Сладкая жизнь" - производством кондитерских изделий.
 
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