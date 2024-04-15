В "Укрэнерго" призвали население к экономии электроэнергии
"Укрэнерго": населению нужно экономно потреблять электроэнергию из-за атак
© iStock.com / Ruslan MaiborodinВид Ивано-Франковск
© iStock.com / Ruslan Maiborodin
Вид Ивано-Франковск. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, нужно экономно потреблять электроэнергию, заявили в понедельник украинской энергетической компании "Укрэнерго".
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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"Укрэнерго" призывает ежедневно экономно потреблять электроэнергию с 19.00 до 22.00… Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно велик. Из-за этого все уцелевшие электростанции и высоковольтные подстанции "Укрэнерго" работают на максимуме своих возможностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что сейчас одновременно работают над восстановлением поврежденных энергообъектов и подготовкой к следующему отопительному сезону.
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"Нельзя пренебречь ремонтной кампанией, во время которой электростанции готовят свое оборудование к следующему отопительному периоду. Для ремонта часть оборудования надо останавливать, что уменьшает возможности электростанций вырабатывать электроэнергию. Энергосистема же работает безопасно только если в ней сохраняется равновесие между потреблением и производством", - пояснили в "Укрэнерго".
В компании отметили, что при росте уровня потребления и невозможности увеличить производство энергетики вынуждены отключать электроэнергию.
Харьков находится в режиме блэкаута, сообщил местный депутат
22 марта, 12:43
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.