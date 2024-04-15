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В "Укрэнерго" призвали население к экономии электроэнергии - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/elektroenergiya-1940242822.html
В "Укрэнерго" призвали население к экономии электроэнергии
В "Укрэнерго" призвали население к экономии электроэнергии - РИА Новости, 15.04.2024
В "Укрэнерго" призвали население к экономии электроэнергии
Объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, нужно экономно потреблять... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:24
2024-04-15T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожье
герман галущенко
укрэнерго
дтэк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, нужно экономно потреблять электроэнергию, заявили в понедельник украинской энергетической компании "Укрэнерго". Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. "Укрэнерго" призывает ежедневно экономно потреблять электроэнергию с 19.00 до 22.00… Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно велик. Из-за этого все уцелевшие электростанции и высоковольтные подстанции "Укрэнерго" работают на максимуме своих возможностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что сейчас одновременно работают над восстановлением поврежденных энергообъектов и подготовкой к следующему отопительному сезону. "Нельзя пренебречь ремонтной кампанией, во время которой электростанции готовят свое оборудование к следующему отопительному периоду. Для ремонта часть оборудования надо останавливать, что уменьшает возможности электростанций вырабатывать электроэнергию. Энергосистема же работает безопасно только если в ней сохраняется равновесие между потреблением и производством", - пояснили в "Укрэнерго". В компании отметили, что при росте уровня потребления и невозможности увеличить производство энергетики вынуждены отключать электроэнергию. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html
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в мире, украина, запорожье, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожье, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В "Укрэнерго" призвали население к экономии электроэнергии

"Укрэнерго": населению нужно экономно потреблять электроэнергию из-за атак

© iStock.com / Ruslan MaiborodinВид Ивано-Франковск
Вид Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© iStock.com / Ruslan Maiborodin
Вид Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, нужно экономно потреблять электроэнергию, заявили в понедельник украинской энергетической компании "Укрэнерго".
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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"Укрэнерго" призывает ежедневно экономно потреблять электроэнергию с 19.00 до 22.00… Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно велик. Из-за этого все уцелевшие электростанции и высоковольтные подстанции "Укрэнерго" работают на максимуме своих возможностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что сейчас одновременно работают над восстановлением поврежденных энергообъектов и подготовкой к следующему отопительному сезону.
«
"Нельзя пренебречь ремонтной кампанией, во время которой электростанции готовят свое оборудование к следующему отопительному периоду. Для ремонта часть оборудования надо останавливать, что уменьшает возможности электростанций вырабатывать электроэнергию. Энергосистема же работает безопасно только если в ней сохраняется равновесие между потреблением и производством", - пояснили в "Укрэнерго".
В компании отметили, что при росте уровня потребления и невозможности увеличить производство энергетики вынуждены отключать электроэнергию.
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Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожьеГерман ГалущенкоУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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