https://ria.ru/20240415/dtp-1940217986.html

В Крыму завели дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой

В Крыму завели дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 15.04.2024

В Крыму завели дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Крыму, где грузовик раздавил легковушку с тремя людьми, сообщила пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:56

2024-04-15T17:56

2024-04-15T17:57

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россия

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Крыму, где грузовик раздавил легковушку с тремя людьми, сообщила пресс-служба МВД по республике. Ранее сообщалось, что утром в субботу в Алуште грузовик, у которого отказали тормоза, скатился назад и раздавил легковой автомобиль. В легковушке находились 41-летний водитель и две женщины 1976 и 1957 годов рождения. Все трое погибли. "По факту смертельного ДТП в отношении 30-летнего евпаторийца, управлявшего грузовым автомобилем MAN, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В полиции подчеркнули, что водитель допустил перегрев тормозных колодок, из-за чего грузовик скатился задним ходом и смял легковушку "Лада Приора", которая ехала в попутном направлении в сторону Ялты.

https://ria.ru/20240409/dtp-1938898543.html

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происшествия, алушта, россия, ялта