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Эксперт оценил возможность изучения украинского дрона "Баба Яга" - РИА Новости, 15.04.2024
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https://ria.ru/20240415/dron-1940167103.html
Эксперт оценил возможность изучения украинского дрона "Баба Яга"
Эксперт оценил возможность изучения украинского дрона "Баба Яга" - РИА Новости, 15.04.2024
Эксперт оценил возможность изучения украинского дрона "Баба Яга"
Изучение украинского дрона "Баба Яга" поможет лучше понять, как он устроен и как с ним бороться, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:54
2024-04-15T14:54
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технологии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Изучение украинского дрона "Баба Яга" поможет лучше понять, как он устроен и как с ним бороться, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главные редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. "Что касается самого беспилотника, который, согласно заявлениям задержанного, он намеривался изучить, то это так называемая "Баба Яга". Такое фольклорное наименование получило множество беспилотных летательных аппаратов мультироторной схемы довольно существенной грузоподъемности. Изучать удачный для противника опыт необходимо как в части понимания того, как устроены такого рода аппараты, так и в части того, как с ними бороться", - сказал Федутинов. При обыске в офисе на западе Москвы был найден, предположительно, ударный дрон украинского производства "Баба Яга", хозяину БПЛА силовики устроили допрос, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, интерес специалистов могут представлять не дроны как таковые, а отдельные их подсистемы: связи, навигации, наблюдения и наведения. Ибо, как говорится, "дьявол в деталях" и именно определенные нюансы использованных технических решений могут позволить выполнять задачи в условиях противодействия со стороны РЭБ при потере управления или потере сигналов ГНСС. Эксперт также отметил, что "Баба Яга" изначально относится к гражданским беспилотникам сельскохозяйственного назначения, предназначенных для распыления в полях гербицидов, пестицидов, фунгицидов. "Противник осознал, что такие имеющиеся на складах предприятий собственного аграрного сектора беспилотники могут быть переоборудованы для несения сбрасываемых боеприпасов. И надо признать, что такие дроны в силу того, что они способны нести целую связку боеприпасов, могут действительно представлять серьезную угрозу нашим военным на линии боевого соприкосновения", - добавил Федутинов.
https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html
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технологии, москва
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Москва
Эксперт оценил возможность изучения украинского дрона "Баба Яга"

Эксперт: изучение дрона "Баба Яга" поможет лучше понять, как с ним бороться

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Изучение украинского дрона "Баба Яга" поможет лучше понять, как он устроен и как с ним бороться, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главные редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
«
"Что касается самого беспилотника, который, согласно заявлениям задержанного, он намеривался изучить, то это так называемая "Баба Яга". Такое фольклорное наименование получило множество беспилотных летательных аппаратов мультироторной схемы довольно существенной грузоподъемности. Изучать удачный для противника опыт необходимо как в части понимания того, как устроены такого рода аппараты, так и в части того, как с ними бороться", - сказал Федутинов.
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При обыске в офисе на западе Москвы был найден, предположительно, ударный дрон украинского производства "Баба Яга", хозяину БПЛА силовики устроили допрос, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, интерес специалистов могут представлять не дроны как таковые, а отдельные их подсистемы: связи, навигации, наблюдения и наведения. Ибо, как говорится, "дьявол в деталях" и именно определенные нюансы использованных технических решений могут позволить выполнять задачи в условиях противодействия со стороны РЭБ при потере управления или потере сигналов ГНСС.
Эксперт также отметил, что "Баба Яга" изначально относится к гражданским беспилотникам сельскохозяйственного назначения, предназначенных для распыления в полях гербицидов, пестицидов, фунгицидов.
«
"Противник осознал, что такие имеющиеся на складах предприятий собственного аграрного сектора беспилотники могут быть переоборудованы для несения сбрасываемых боеприпасов. И надо признать, что такие дроны в силу того, что они способны нести целую связку боеприпасов, могут действительно представлять серьезную угрозу нашим военным на линии боевого соприкосновения", - добавил Федутинов.
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