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В Саратове задержали подозреваемого в покушении на убийство в драке - РИА Новости, 15.04.2024
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19:02 15.04.2024 (обновлено: 19:08 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/draka-1940237296.html
В Саратове задержали подозреваемого в покушении на убийство в драке
В Саратове задержали подозреваемого в покушении на убийство в драке - РИА Новости, 15.04.2024
В Саратове задержали подозреваемого в покушении на убийство в драке
Следователи задержали подозреваемого в покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова, один из участников которой сбил на машине другого и... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:02
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происшествия
саратов
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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова, один из участников которой сбил на машине другого и попытался сбить еще нескольких, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в полиции сообщили, что автомобиль "Лада Приора" сбил пешехода на центральной пешеходной улице Саратова - проспекте Столыпина в воскресенье около 6.00 (5.00 мск). Полицейские доставили в отдел водителя автомобиля и его пассажира, пострадавший госпитализирован. Водитель привлечен к административной ответственности. СК заявил, что завел уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений. По версии следствия, в ходе массовой драки с участием нескольких десятков человек, один из участников конфликта на автомобиле сбил другого и попытался сбить еще нескольких, после чего скрылся. "Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мужчина был установлен и задержан, с ним проводятся следственные и иные процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения... По уголовному делу проведены осмотры мест происшествия, изъят и осмотрен автомобиль, назначены необходимые судебные экспертизы, изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, продолжается сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанному 24 года. "По предварительным данным, 14 апреля 2024 года в ходе конфликта между двумя группами молодых людей на проспекте Столыпина города Саратова водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на участников противодействующей стороны, однако последние смогли уклониться от автомобиля, после чего водитель скрылся с места преступления", - отмечается в сообщении.
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове задержали подозреваемого в покушении на убийство в драке

СК: в Саратове задержали подозреваемого в покушении на убийство в массовой драке

© СУ СК России по Саратовской области/TelegramМужчина, подозреваемый в покушении на убийство граждан в массовой драке на проспекте Столыпина в Саратове
Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство граждан в массовой драке на проспекте Столыпина в Саратове
© СУ СК России по Саратовской области/Telegram
Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство граждан в массовой драке на проспекте Столыпина в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова, один из участников которой сбил на машине другого и попытался сбить еще нескольких, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в полиции сообщили, что автомобиль "Лада Приора" сбил пешехода на центральной пешеходной улице Саратова - проспекте Столыпина в воскресенье около 6.00 (5.00 мск). Полицейские доставили в отдел водителя автомобиля и его пассажира, пострадавший госпитализирован. Водитель привлечен к административной ответственности. СК заявил, что завел уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений. По версии следствия, в ходе массовой драки с участием нескольких десятков человек, один из участников конфликта на автомобиле сбил другого и попытался сбить еще нескольких, после чего скрылся.
"Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мужчина был установлен и задержан, с ним проводятся следственные и иные процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения... По уголовному делу проведены осмотры мест происшествия, изъят и осмотрен автомобиль, назначены необходимые судебные экспертизы, изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, продолжается сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанному 24 года.
"По предварительным данным, 14 апреля 2024 года в ходе конфликта между двумя группами молодых людей на проспекте Столыпина города Саратова водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил наезд на участников противодействующей стороны, однако последние смогли уклониться от автомобиля, после чего водитель скрылся с места преступления", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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