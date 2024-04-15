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Киев добровольно сдал Крым и Донбасс еще десять лет назад, заявили в Раде - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 15.04.2024 (обновлено: 18:17 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/donbass-1940220453.html
Киев добровольно сдал Крым и Донбасс еще десять лет назад, заявили в Раде
Киев добровольно сдал Крым и Донбасс еще десять лет назад, заявили в Раде - РИА Новости, 15.04.2024
Киев добровольно сдал Крым и Донбасс еще десять лет назад, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские власти добровольно сдали Крым и Донбасс еще десять лет назад, когда не решились ввести военное... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:12
2024-04-15T18:17
в мире
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владимир путин
верховная рада украины
оон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские власти добровольно сдали Крым и Донбасс еще десять лет назад, когда не решились ввести военное положение в стране и начали военные действия против жителей восточных регионов страны. Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" (АТО) против жителей ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. Операция продлилась до 30 марта 2018 года, после началась Операция объединенных сил. Безуглая охарактеризовала ситуацию с так называемой АТО как "одно из самых позорных и самых катастрофических событий в украинской истории". "(Киевские власти - ред.) сдали России Крым и Восток", - написала она на своей странице в соцсети Facebook*. Депутат уточнила, что Порошенко "мечтал (прийти к власти - ред.) и все для этого делал". "Даже военное положение не ввели. Лоббировал, как мог. А потом сразу уже сам сдавал, не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами, согласился на Минские договоренности и т. д.", - добавила Безуглая. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, верховная рада украины, оон
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, ООН, Специальная военная операция на Украине
Киев добровольно сдал Крым и Донбасс еще десять лет назад, заявили в Раде

Депутат Рады Безуглая: Киев сдал Крым и Донбасс еще 10 лет назад

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские власти добровольно сдали Крым и Донбасс еще десять лет назад, когда не решились ввести военное положение в стране и начали военные действия против жителей восточных регионов страны.
Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" (АТО) против жителей ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. Операция продлилась до 30 марта 2018 года, после началась Операция объединенных сил.
Экс-подполковник СБУ о начале гражданской войны на Украине в 2014 году - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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Безуглая охарактеризовала ситуацию с так называемой АТО как "одно из самых позорных и самых катастрофических событий в украинской истории". "(Киевские власти - ред.) сдали России Крым и Восток", - написала она на своей странице в соцсети Facebook*.
Депутат уточнила, что Порошенко "мечтал (прийти к власти - ред.) и все для этого делал". "Даже военное положение не ввели. Лоббировал, как мог. А потом сразу уже сам сдавал, не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами, согласился на Минские договоренности и т. д.", - добавила Безуглая.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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17 марта, 02:08
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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