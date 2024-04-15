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Число пострадавших при обстрелах ДНР в воскресенье увеличилось до десяти
Число пострадавших при обстрелах ДНР в воскресенье увеличилось до десяти - РИА Новости, 15.04.2024
Число пострадавших при обстрелах ДНР в воскресенье увеличилось до десяти
Число пострадавших мирных жителей в результате украинских обстрелов ДНР в воскресенье увеличилось еще на три человека - до десяти, сообщило в понедельник в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:53
2024-04-15T08:53
2024-04-15T11:24
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украина
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 апр – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате украинских обстрелов ДНР в воскресенье увеличилось еще на три человека - до десяти, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее ведомство сообщало о семи раненых гражданских лицах при обстрелах республики со стороны Украины в воскресенье. "Общее количество пострадавших за 14 апреля составляет 10 гражданских лиц", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, получена дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц за 14 апреля: в Петровском районе Донецка по улице Лутугина ранены женщина 1984 года рождения и мужчина 1986 года рождения, а населенном пункте Никольское в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице 40 лет Победы ранен мужчина 1950 года рождения. Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Донецк
Число пострадавших при обстрелах ДНР в воскресенье увеличилось до десяти
Представительство ДНР: число пострадавших при обстрелах 14 апреля выросло до 10