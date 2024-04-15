https://ria.ru/20240415/donbass-1940057027.html

Число пострадавших при обстрелах ДНР в воскресенье увеличилось до десяти

Число пострадавших при обстрелах ДНР в воскресенье увеличилось до десяти - РИА Новости, 15.04.2024

Число пострадавших при обстрелах ДНР в воскресенье увеличилось до десяти

Число пострадавших мирных жителей в результате украинских обстрелов ДНР в воскресенье увеличилось еще на три человека - до десяти, сообщило в понедельник в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:53

2024-04-15T08:53

2024-04-15T11:24

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940093424_0:433:737:848_1920x0_80_0_0_96c61952eb4eba14bec70b6e310205b1.jpg

ДОНЕЦК, 15 апр – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате украинских обстрелов ДНР в воскресенье увеличилось еще на три человека - до десяти, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее ведомство сообщало о семи раненых гражданских лицах при обстрелах республики со стороны Украины в воскресенье. "Общее количество пострадавших за 14 апреля составляет 10 гражданских лиц", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, получена дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц за 14 апреля: в Петровском районе Донецка по улице Лутугина ранены женщина 1984 года рождения и мужчина 1986 года рождения, а населенном пункте Никольское в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице 40 лет Победы ранен мужчина 1950 года рождения. Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

украина

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, донецк