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Путин заслушает доклады губернаторов Астраханской и Волгоградской областей

Путин заслушает доклады губернаторов Астраханской и Волгоградской областей - РИА Новости, 15.04.2024

Путин заслушает доклады губернаторов Астраханской и Волгоградской областей

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклады губернаторов Астраханской области Игоря Бабушкина и Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:01

2024-04-15T12:01

2024-04-15T12:01

политика

астраханская область

волгоградская область

россия

дмитрий песков

игорь бабушкин

андрей бочаров

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклады губернаторов Астраханской области Игоря Бабушкина и Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков рассказал журналистам, что президент в понедельник продолжит заниматься региональными делами. "Сегодня будут встречаться с президентом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Два важных региона России", - сказал Песков. Песков уточнил, что оба губернатора будут докладывать президенту по ВКС. Он добавил, что другие встречи президента будут непубличными.

https://ria.ru/20240414/soveschanie-1939963983.html

астраханская область

волгоградская область

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политика, астраханская область, волгоградская область, россия, дмитрий песков, игорь бабушкин, андрей бочаров