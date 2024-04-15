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Путин заслушает доклады губернаторов Астраханской и Волгоградской областей
Путин заслушает доклады губернаторов Астраханской и Волгоградской областей - РИА Новости, 15.04.2024
Путин заслушает доклады губернаторов Астраханской и Волгоградской областей
Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклады губернаторов Астраханской области Игоря Бабушкина и Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:01
2024-04-15T12:01
2024-04-15T12:01
политика
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россия
дмитрий песков
игорь бабушкин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклады губернаторов Астраханской области Игоря Бабушкина и Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков рассказал журналистам, что президент в понедельник продолжит заниматься региональными делами. "Сегодня будут встречаться с президентом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Два важных региона России", - сказал Песков. Песков уточнил, что оба губернатора будут докладывать президенту по ВКС. Он добавил, что другие встречи президента будут непубличными.
https://ria.ru/20240414/soveschanie-1939963983.html
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политика, астраханская область, волгоградская область, россия, дмитрий песков, игорь бабушкин, андрей бочаров
Политика, Астраханская область, Волгоградская область, Россия, Дмитрий Песков, Игорь Бабушкин, Андрей Бочаров
Путин заслушает доклады губернаторов Астраханской и Волгоградской областей
Песков: Путин заслушает доклады глав Астраханской и Волгоградской областей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклады губернаторов Астраханской области Игоря Бабушкина и Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал журналистам, что президент в понедельник продолжит заниматься региональными делами.
"Сегодня будут встречаться с президентом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Два важных региона России", - сказал Песков.
Песков уточнил, что оба губернатора будут докладывать президенту по ВКС.
Он добавил, что другие встречи президента будут непубличными.