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Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 15.04.2024
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:38
2024-04-15T15:38
2024-04-15T16:28
горловка
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с БПЛА