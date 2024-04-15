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Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 15.04.2024 (обновлено: 16:28 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/dnr-1940178383.html
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинский беспилотник атаковал Горловку - РИА Новости, 15.04.2024
Украинский беспилотник атаковал Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:38
2024-04-15T16:28
горловка
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Горловку

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с БПЛА

© Фото : Иван Приходько / TelegramПоследствия сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке. 15 апреля 2024
Последствия сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Иван Приходько / Telegram
Последствия сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке. 15 апреля 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением
14 апреля, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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