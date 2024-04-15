https://ria.ru/20240415/britaniya-1940054364.html

СМИ: Британия ведет переговоры с Арменией об отправке туда нелегалов

СМИ: Британия ведет переговоры с Арменией об отправке туда нелегалов - РИА Новости, 15.04.2024

СМИ: Британия ведет переговоры с Арменией об отправке туда нелегалов

Британский МИД вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения, аналогичного соглашению между... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:24

2024-04-15T08:24

2024-04-15T10:53

в мире

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великобритания

армения

риши сунак

джеймс клеверли

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британский МИД вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения, аналогичного соглашению между Великобританией и Руандой о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище, сообщает газета Times со ссылкой на утекшие документы британского МИД. "Великобритания вступила в переговоры о повторении схемы депортации мигрантов в Руанду с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной", — говорится в сообщении. Как отмечается, содержание указанных документов связано с работой британского правительства в течение последних 18 месяцев по поиску стран, которые могут быть заинтересованы в повторении руандийской схемы. Работа с четырьмя указанными странами, как отмечается, требует приоритетного внимания со стороны Британии. Также сообщается, что сотрудничество рассматривалось с такими странами, как Эквадор, Парагвай, Перу, Бразилия и Колумбия, но они, по мнению британских властей, менее заинтересованы в этом соглашении, а Марокко, Тунис, Намибия и Гамбия "явно отказались" вступать в дискуссии. Резервный же список стран, к которым Британия намерена обратиться в случае, если не сможет договориться с четырьмя ранее названными странами, включает в себя Кабо-Верде, Сенегал, Танзанию, Того, Анголу и Сьерра-Леоне. Также сообщается, что прогресс по переговорам с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной застопорился из-за продолжающихся проблем с соглашением с Руандой, но правительство надеется, что переговоры смогут возобновиться, как только руандийская схема будет запущена. Ранее газета The Guardian сообщала, что палата лордов в Великобритании провела голосование по закону премьера страны Риши Сунака о высылке беженцев в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище и принятие законопроекта будет отложено до апреля. В январе палата общин (нижняя палата британского парламента) в окончательном чтении приняла закон о высылке беженцев в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище, несмотря на серьезные разногласия среди депутатов. Теперь текст должен быть рассмотрен в палате лордов. Многие консерваторы ранее выступали за ужесточение законопроекта и отказывались поддерживать существующий вариант документа. Это привело к расколу среди тори, западные СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с самым серьезным "бунтом" за период своего пребывания на посту. В ноябре 2023 года Верховный суд Великобритании окончательно признал незаконными планы британских властей по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. После этого Сунак заявил о намерении представить новое "чрезвычайное законодательство", чтобы планы по высылке нелегалов не могли быть снова заблокированы. Позднее в декабре глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли подписал с руандийской стороной новое соглашение по депортации.

https://ria.ru/20240404/britaniya-1937730124.html

https://ria.ru/20231129/britain-1912769291.html

руанда

великобритания

армения

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в мире, руанда, великобритания, армения, риши сунак, джеймс клеверли