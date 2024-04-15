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Путин пожелал Бочарову удачи на выборах главы Волгоградской области - РИА Новости, 15.04.2024
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15:19 15.04.2024 (обновлено: 15:31 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/bocharov-1940172959.html
Путин пожелал Бочарову удачи на выборах главы Волгоградской области
Путин пожелал Бочарову удачи на выборах главы Волгоградской области - РИА Новости, 15.04.2024
Путин пожелал Бочарову удачи на выборах главы Волгоградской области
Президент РФ Владимир Путин пожелал губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову удачи на выборах в сентябре. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:19
2024-04-15T15:31
политика
волгоградская область
андрей бочаров
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову удачи на выборах в сентябре.С просьбой поддержать выдвижение на новый срок Бочаров выступил в ходе общения с главой государства по видеосвязи."Работа действительно большая, немало сделано, но у вас все "на марше", что называется, и я безусловно желаю вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем, чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время", - сказал на Путин.Глава государства добавил, что с губернатором они "в контакте постоянно"."Удачи вам. Всего хорошего", - сказал президент.
https://ria.ru/20240415/rozhdaemost-1940175523.html
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, россия, владимир путин
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия, Владимир Путин
Путин пожелал Бочарову удачи на выборах главы Волгоградской области

Путин пожелал Бочарову удачи на выборах главы Волгоградской области в сентябре

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин работает в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин работает в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин работает в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову удачи на выборах в сентябре.
С просьбой поддержать выдвижение на новый срок Бочаров выступил в ходе общения с главой государства по видеосвязи.
«
"Работа действительно большая, немало сделано, но у вас все "на марше", что называется, и я безусловно желаю вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем, чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время", - сказал на Путин.
Глава государства добавил, что с губернатором они "в контакте постоянно".
"Удачи вам. Всего хорошего", - сказал президент.
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ПолитикаВолгоградская областьАндрей БочаровРоссияВладимир Путин
 
 
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