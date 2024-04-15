https://ria.ru/20240415/bocharov-1940172959.html

Путин пожелал Бочарову удачи на выборах главы Волгоградской области

Путин пожелал Бочарову удачи на выборах главы Волгоградской области - РИА Новости, 15.04.2024

Путин пожелал Бочарову удачи на выборах главы Волгоградской области

Президент РФ Владимир Путин пожелал губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову удачи на выборах в сентябре. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:19

2024-04-15T15:19

2024-04-15T15:31

политика

волгоградская область

андрей бочаров

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову удачи на выборах в сентябре.С просьбой поддержать выдвижение на новый срок Бочаров выступил в ходе общения с главой государства по видеосвязи."Работа действительно большая, немало сделано, но у вас все "на марше", что называется, и я безусловно желаю вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем, чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время", - сказал на Путин.Глава государства добавил, что с губернатором они "в контакте постоянно"."Удачи вам. Всего хорошего", - сказал президент.

https://ria.ru/20240415/rozhdaemost-1940175523.html

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Ольга Фомченкова

политика, волгоградская область, андрей бочаров, россия, владимир путин