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Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности
Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности - РИА Новости, 15.04.2024
Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности
Китай призывает Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности, заявил на заседании СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС зампостпреда КНР при... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:45
2024-04-15T22:45
2024-04-15T22:45
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гэн шуан
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ООН, 15 апр — РИА Новости. Китай призывает Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности, заявил на заседании СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. "Китай призывает соответствующие стороны соблюдать спокойствие и сдержанность, придерживаться духа сотрудничества и гуманности, строго соблюдать конвенцию о ядерной безопасности и другие соответствующие нормы международного права, воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть опасности ядерные объекты и работать над предотвращением рукотворных ядерных инцидентов", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932680091.html
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китай, россия, украина, гэн шуан, оон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Китай, Россия, Украина, Гэн Шуан, ООН, Запорожская АЭС
Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности
Китай в СБ ООН призвал РФ и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности