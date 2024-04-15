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Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/bezopasnost-1940274063.html
Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности
Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности - РИА Новости, 15.04.2024
Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности
Китай призывает Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности, заявил на заседании СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС зампостпреда КНР при... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:45
2024-04-15T22:45
специальная военная операция на украине
китай
россия
украина
гэн шуан
оон
запорожская аэс
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ООН, 15 апр — РИА Новости. Китай призывает Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности, заявил на заседании СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. "Китай призывает соответствующие стороны соблюдать спокойствие и сдержанность, придерживаться духа сотрудничества и гуманности, строго соблюдать конвенцию о ядерной безопасности и другие соответствующие нормы международного права, воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть опасности ядерные объекты и работать над предотвращением рукотворных ядерных инцидентов", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932680091.html
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китай, россия, украина, гэн шуан, оон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Китай, Россия, Украина, Гэн Шуан, ООН, Запорожская АЭС
Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности

Китай в СБ ООН призвал РФ и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ООН, 15 апр — РИА Новости. Китай призывает Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности, заявил на заседании СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
"Китай призывает соответствующие стороны соблюдать спокойствие и сдержанность, придерживаться духа сотрудничества и гуманности, строго соблюдать конвенцию о ядерной безопасности и другие соответствующие нормы международного права, воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть опасности ядерные объекты и работать над предотвращением рукотворных ядерных инцидентов", - сказал Гэн Шуан.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
13 марта, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайРоссияУкраинаГэн ШуанООНЗапорожская АЭС
 
 
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