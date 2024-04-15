https://ria.ru/20240415/bezopasnost-1940274063.html

Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности

Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности - РИА Новости, 15.04.2024

Китай призвал Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности

Китай призывает Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности, заявил на заседании СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС зампостпреда КНР при... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:45

2024-04-15T22:45

2024-04-15T22:45

специальная военная операция на украине

китай

россия

украина

гэн шуан

оон

запорожская аэс

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ООН, 15 апр — РИА Новости. Китай призывает Россию и Украину соблюдать конвенцию о ядерной безопасности, заявил на заседании СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. "Китай призывает соответствующие стороны соблюдать спокойствие и сдержанность, придерживаться духа сотрудничества и гуманности, строго соблюдать конвенцию о ядерной безопасности и другие соответствующие нормы международного права, воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть опасности ядерные объекты и работать над предотвращением рукотворных ядерных инцидентов", - сказал Гэн Шуан.

https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932680091.html

китай

россия

украина

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китай, россия, украина, гэн шуан, оон, запорожская аэс