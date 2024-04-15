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Гросси призвал соблюдать принципы безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.04.2024
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22:40 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/bezopasnost-1940272951.html
Гросси призвал соблюдать принципы безопасности Запорожской АЭС
Гросси призвал соблюдать принципы безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.04.2024
Гросси призвал соблюдать принципы безопасности Запорожской АЭС
Существует "опасная близость" ядерного инцидента на Запорожской АЭС, необходимо сделать все, чтобы минимизировать риски, заявил на заседании СБ ООН гендиректор... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:40
2024-04-15T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
рафаэль гросси
запорожская аэс
оон
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Существует "опасная близость" ядерного инцидента на Запорожской АЭС, необходимо сделать все, чтобы минимизировать риски, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Мы опасно приблизились к ядерной катастрофе. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск инцидента. Пять принципов, установленных в этом самом зале год назад, должны соблюдаться. Они призваны предотвратить крупную ядерную аварию со значительными радиологическими последствиями", - сказал Гросси. План Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС; запрет на стрельбу с территории АЭС и в сторону электростанции; обеспечение безопасности; защита всех внешних линий электропередач; контроль за соблюдением этих принципов. В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. На следующий день над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Еще через день ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, запорожская аэс, оон, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
Гросси призвал соблюдать принципы безопасности Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал соблюдать 5 принципов безопасности ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Существует "опасная близость" ядерного инцидента на Запорожской АЭС, необходимо сделать все, чтобы минимизировать риски, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы опасно приблизились к ядерной катастрофе. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск инцидента. Пять принципов, установленных в этом самом зале год назад, должны соблюдаться. Они призваны предотвратить крупную ядерную аварию со значительными радиологическими последствиями", - сказал Гросси.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
План Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС; запрет на стрельбу с территории АЭС и в сторону электростанции; обеспечение безопасности; защита всех внешних линий электропередач; контроль за соблюдением этих принципов.
В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. На следующий день над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Еще через день ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
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