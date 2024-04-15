https://ria.ru/20240415/bespilotnik-1940192754.html

Над Горловкой сбили украинский беспилотник

Над Горловкой сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.04.2024

Над Горловкой сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат сбили силами противовоздушной обороны над Горловкой, ВСУ с помощью дрона вновь попытались атаковать заправку, где в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:24

2024-04-15T16:24

2024-04-15T16:24

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат сбили силами противовоздушной обороны над Горловкой, ВСУ с помощью дрона вновь попытались атаковать заправку, где в результате сброса боеприпаса ранее погиб мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько. "В Горловке ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) совершили повторную атаку на заправку беспилотником. К счастью, он был сбит силами ПВО", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Мэр Горловки ранее в понедельник сообщал, что мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940167867.html

горловка

украина

донецк

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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия