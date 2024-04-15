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Над Горловкой сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/bespilotnik-1940192754.html
Над Горловкой сбили украинский беспилотник
Над Горловкой сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.04.2024
Над Горловкой сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотный летательный аппарат сбили силами противовоздушной обороны над Горловкой, ВСУ с помощью дрона вновь попытались атаковать заправку, где в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:24
2024-04-15T16:24
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат сбили силами противовоздушной обороны над Горловкой, ВСУ с помощью дрона вновь попытались атаковать заправку, где в результате сброса боеприпаса ранее погиб мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько. "В Горловке ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) совершили повторную атаку на заправку беспилотником. К счастью, он был сбит силами ПВО", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Мэр Горловки ранее в понедельник сообщал, что мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940167867.html
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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над Горловкой сбили украинский беспилотник

Приходько: системы ПВО сбили украинский беспилотник над Горловкой

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат сбили силами противовоздушной обороны над Горловкой, ВСУ с помощью дрона вновь попытались атаковать заправку, где в результате сброса боеприпаса ранее погиб мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В Горловке ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) совершили повторную атаку на заправку беспилотником. К счастью, он был сбит силами ПВО", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр Горловки ранее в понедельник сообщал, что мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на город.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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