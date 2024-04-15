https://ria.ru/20240415/belgorod-1940064664.html
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов - РИА Новости, 15.04.2024
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов
Жители Белгородской области заключили за первые три месяца этого года более тысячи социальных контрактов, на эти цели в бюджете заложено более 850 миллионов... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:41
2024-04-15T09:41
2024-04-15T13:16
белгородская область
белгородская область
прохоровский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 апр – РИА Новости. Жители Белгородской области заключили за первые три месяца этого года более тысячи социальных контрактов, на эти цели в бюджете заложено более 850 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в обращении во "ВКонтакте". "За первые три месяца уже более тысячи человек стали участниками программы. Напомню, что в этом году мы заложили на это более 850 млн рублей. Искренне считаю, что это лучшие истории и лучшая возможность борьбы с бедностью", - рассказал губернатор в своем утреннем обращении. Как отметили в пресс-службе правительства региона, программа реализуется по инициативе губернатора. Такая поддержка помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство. Глава региона привёл в пример проект детской арт-студии жительницы села Подольхи. "Юлия Детушева из села Подольхи Прохоровского района взяла 350 тысяч рублей и реализовала свой проект - создала творческую мастерскую для детей, и теперь дети с большой радостью и желанием посещают её. Родители довольны, дети довольны, а Юлия получает доход. Доход, который помогает её семье", - поделился губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20240404/sotskontrakt-1937861227.html
белгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, прохоровский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Прохоровский район, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов
Гладков: жители Белгородской области заключили более тысячи соцконтрактов