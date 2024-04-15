Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
09:41 15.04.2024 (обновлено: 13:16 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/belgorod-1940064664.html
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов - РИА Новости, 15.04.2024
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов
Жители Белгородской области заключили за первые три месяца этого года более тысячи социальных контрактов, на эти цели в бюджете заложено более 850 миллионов... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:41
2024-04-15T13:16
белгородская область
белгородская область
прохоровский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_e248b04078c98d6936960c6623b34208.jpg
БЕЛГОРОД, 15 апр – РИА Новости. Жители Белгородской области заключили за первые три месяца этого года более тысячи социальных контрактов, на эти цели в бюджете заложено более 850 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в обращении во "ВКонтакте". "За первые три месяца уже более тысячи человек стали участниками программы. Напомню, что в этом году мы заложили на это более 850 млн рублей. Искренне считаю, что это лучшие истории и лучшая возможность борьбы с бедностью", - рассказал губернатор в своем утреннем обращении. Как отметили в пресс-службе правительства региона, программа реализуется по инициативе губернатора. Такая поддержка помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство. Глава региона привёл в пример проект детской арт-студии жительницы села Подольхи. "Юлия Детушева из села Подольхи Прохоровского района взяла 350 тысяч рублей и реализовала свой проект - создала творческую мастерскую для детей, и теперь дети с большой радостью и желанием посещают её. Родители довольны, дети довольны, а Юлия получает доход. Доход, который помогает её семье", - поделился губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20240404/sotskontrakt-1937861227.html
белгородская область
прохоровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_2c10571eb6085b913cb4840e1fc6c4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, прохоровский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Прохоровский район, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил о заключении белгородцами более тысячи соцконтрактов

Гладков: жители Белгородской области заключили более тысячи соцконтрактов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 апр – РИА Новости. Жители Белгородской области заключили за первые три месяца этого года более тысячи социальных контрактов, на эти цели в бюджете заложено более 850 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в обращении во "ВКонтакте".
«
"За первые три месяца уже более тысячи человек стали участниками программы. Напомню, что в этом году мы заложили на это более 850 млн рублей. Искренне считаю, что это лучшие истории и лучшая возможность борьбы с бедностью", - рассказал губернатор в своем утреннем обращении.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, программа реализуется по инициативе губернатора. Такая поддержка помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство. Глава региона привёл в пример проект детской арт-студии жительницы села Подольхи.
"Юлия Детушева из села Подольхи Прохоровского района взяла 350 тысяч рублей и реализовала свой проект - создала творческую мастерскую для детей, и теперь дети с большой радостью и желанием посещают её. Родители довольны, дети довольны, а Юлия получает доход. Доход, который помогает её семье", - поделился губернатор Белгородской области.
Маникюр - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Жительница Белгородской области открыла студию маникюра по соцконтракту
4 апреля, 16:49
 
Белгородская областьБелгородская областьПрохоровский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала