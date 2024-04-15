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В МУС ООН начинаются слушания из-за предварительных протестов Азербайджана - РИА Новости, 15.04.2024
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10:52 15.04.2024 (обновлено: 10:53 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/baku-1940084057.html
В МУС ООН начинаются слушания из-за предварительных протестов Азербайджана
В МУС ООН начинаются слушания из-за предварительных протестов Азербайджана - РИА Новости, 15.04.2024
В МУС ООН начинаются слушания из-за предварительных протестов Азербайджана
В Международном уголовном суде (МУС) ООН начинаются слушания на основании поднятых Азербайджаном предварительных протестов против Армении, сообщает пресс-служба РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:52
2024-04-15T10:53
в мире
справки
азербайджан
армения
гаага
международный уголовный суд
оон
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БАКУ, 15 апр – РИА Новости. В Международном уголовном суде (МУС) ООН начинаются слушания на основании поднятых Азербайджаном предварительных протестов против Армении, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х. Шестнадцатого сентября 2021 года Армения инициировала процесс против Азербайджана с обвинениями в нарушении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. 21 апреля 2023 года Азербайджан представил суду свои предварительные возражения. МУС ООН в Гааге проведет слушания с 15 по 19 апреля. &quot;Международный уголовный суд проведет слушания на основе предварительных протестов, выдвинутых Азербайджаном. Азербайджанскую сторону в процессе представляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов. Первый раунд слушаний, на которых будут представлены устные аргументы, состоится 15 апреля (Азербайджан) и 16 апреля (Армения), а второй раунд - 17 апреля (Азербайджан) и 19 апреля (Армения)&quot;, - написал в своем аккаунте в соцсети Х пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.Также отмечается, что будут проведены слушания по предварительным протестам Армении по делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации ("Азербайджан против Армении"). Эти слушания пройдут с 22 по 26 апреля.
https://ria.ru/20231003/statut-1900133904.html
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в мире, справки, азербайджан, армения, гаага, международный уголовный суд, оон
В мире, Справки, Азербайджан, Армения, Гаага, Международный уголовный суд, ООН
В МУС ООН начинаются слушания из-за предварительных протестов Азербайджана

В ООН начались слушания на основании предварительных протестов против Армении

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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БАКУ, 15 апр – РИА Новости. В Международном уголовном суде (МУС) ООН начинаются слушания на основании поднятых Азербайджаном предварительных протестов против Армении, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
Шестнадцатого сентября 2021 года Армения инициировала процесс против Азербайджана с обвинениями в нарушении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. 21 апреля 2023 года Азербайджан представил суду свои предварительные возражения. МУС ООН в Гааге проведет слушания с 15 по 19 апреля.
«

"Международный уголовный суд проведет слушания на основе предварительных протестов, выдвинутых Азербайджаном. Азербайджанскую сторону в процессе представляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов. Первый раунд слушаний, на которых будут представлены устные аргументы, состоится 15 апреля (Азербайджан) и 16 апреля (Армения), а второй раунд - 17 апреля (Азербайджан) и 19 апреля (Армения)", - написал в своем аккаунте в соцсети Х пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Также отмечается, что будут проведены слушания по предварительным протестам Армении по делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации ("Азербайджан против Армении"). Эти слушания пройдут с 22 по 26 апреля.
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В миреСправкиАзербайджанАрменияГаагаМеждународный уголовный судООН
 
 
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