https://ria.ru/20240415/babushkin-1940168839.html
Астраханский губернатор рассказал о состоянии судостроительной отрасли
Астраханский губернатор рассказал о состоянии судостроительной отрасли - РИА Новости, 15.04.2024
Астраханский губернатор рассказал о состоянии судостроительной отрасли
Верфи Астраханской области обеспечены заказами на два года вперед, что сказалось на повышении роли судостроительной отрасли в экономике региона, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:03
2024-04-15T15:03
2024-04-15T15:03
экономика
астраханская область
россия
каспийское море
игорь бабушкин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155876/41/1558764189_0:245:2771:1804_1920x0_80_0_0_0fd73494223d0179164a13298f348600.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Верфи Астраханской области обеспечены заказами на два года вперед, что сказалось на повышении роли судостроительной отрасли в экономике региона, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Игорь Бабушкин. "Благодаря вашему решению о восстановлении мощности судостроительной отрасли, принятому в 2019 году, она снова играет значительную роль в экономике региона. И на сегодняшний день Астраханская область является лидером по производственным возможностям создания сложных объектов и технических средств для работы на морских нефтяных месторождениях. В отрасли сегодня занято около четыре тысячи работников, и наши верфи обеспечены заказами на два года вперед", - сказал Бабушкин во время встречи по видеосвязи с главой государства. Он отметил, что для увеличения грузопотока Волго-Каспийского морского судоходного канала важно создание современного флота. "Буквально в прошлом году наши судостроители заложили контейнеровозы и сухогрузы №00108 – такой тип, который может работать на Каспии, поскольку Каспийское море достаточно мелкое. При этом они могут перевозить как наливные, так и насыпные грузы, нефтегрузы. Очень важно, чтобы программа по модернизации судов была продолжена", - уточнил губернатор Астраханской области.
https://ria.ru/20240404/porty-1937781101.html
астраханская область
россия
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155876/41/1558764189_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_5f84cd9ee1c43cc6ee178347a3fd091d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, астраханская область, россия, каспийское море, игорь бабушкин, владимир путин
Экономика, Астраханская область, Россия, Каспийское море, Игорь Бабушкин, Владимир Путин
Астраханский губернатор рассказал о состоянии судостроительной отрасли
Бабушкин: верфи Астраханской области обеспечены заказами на два года вперед
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Верфи Астраханской области обеспечены заказами на два года вперед, что сказалось на повышении роли судостроительной отрасли в экономике региона, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Игорь Бабушкин.
«
"Благодаря вашему решению о восстановлении мощности судостроительной отрасли, принятому в 2019 году, она снова играет значительную роль в экономике региона. И на сегодняшний день Астраханская область является лидером по производственным возможностям создания сложных объектов и технических средств для работы на морских нефтяных месторождениях. В отрасли сегодня занято около четыре тысячи работников, и наши верфи обеспечены заказами на два года вперед", - сказал Бабушкин во время встречи по видеосвязи с главой государства.
Он отметил, что для увеличения грузопотока Волго-Каспийского морского судоходного канала важно создание современного флота.
"Буквально в прошлом году наши судостроители заложили контейнеровозы и сухогрузы №00108 – такой тип, который может работать на Каспии, поскольку Каспийское море достаточно мелкое. При этом они могут перевозить как наливные, так и насыпные грузы, нефтегрузы. Очень важно, чтобы программа по модернизации судов была продолжена", - уточнил губернатор Астраханской области.