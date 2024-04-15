https://ria.ru/20240415/babushkin-1940168839.html

Астраханский губернатор рассказал о состоянии судостроительной отрасли

Астраханский губернатор рассказал о состоянии судостроительной отрасли - РИА Новости, 15.04.2024

Астраханский губернатор рассказал о состоянии судостроительной отрасли

Верфи Астраханской области обеспечены заказами на два года вперед, что сказалось на повышении роли судостроительной отрасли в экономике региона, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:03

2024-04-15T15:03

2024-04-15T15:03

экономика

астраханская область

россия

каспийское море

игорь бабушкин

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Верфи Астраханской области обеспечены заказами на два года вперед, что сказалось на повышении роли судостроительной отрасли в экономике региона, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Игорь Бабушкин. "Благодаря вашему решению о восстановлении мощности судостроительной отрасли, принятому в 2019 году, она снова играет значительную роль в экономике региона. И на сегодняшний день Астраханская область является лидером по производственным возможностям создания сложных объектов и технических средств для работы на морских нефтяных месторождениях. В отрасли сегодня занято около четыре тысячи работников, и наши верфи обеспечены заказами на два года вперед", - сказал Бабушкин во время встречи по видеосвязи с главой государства. Он отметил, что для увеличения грузопотока Волго-Каспийского морского судоходного канала важно создание современного флота. "Буквально в прошлом году наши судостроители заложили контейнеровозы и сухогрузы №00108 – такой тип, который может работать на Каспии, поскольку Каспийское море достаточно мелкое. При этом они могут перевозить как наливные, так и насыпные грузы, нефтегрузы. Очень важно, чтобы программа по модернизации судов была продолжена", - уточнил губернатор Астраханской области.

https://ria.ru/20240404/porty-1937781101.html

астраханская область

россия

каспийское море

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экономика, астраханская область, россия, каспийское море, игорь бабушкин, владимир путин