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Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на выборах - РИА Новости, 15.04.2024
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13:29 15.04.2024 (обновлено: 13:40 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/babushkin-1940137976.html
Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на выборах
Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на выборах - РИА Новости, 15.04.2024
Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на выборах
Астраханский губернатор Игорь Бабушкин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его выдвижение на новый срок в качестве главы региона. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:29
2024-04-15T13:40
политика
игорь бабушкин
россия
астраханская область
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Астраханский губернатор Игорь Бабушкин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его выдвижение на новый срок в качестве главы региона."Пять лет назад вы поручили мне возглавить Астраханскую область, жители проголосовали за меня на выборах. Мы за это время провели серьезную работу, оценили проблемы, риски, сформировали планы развития. Часть вопросов нам удалось решить, остальные сегодня находятся в работе – видим задачи, видим пути решения, поэтому прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать мое выдвижение на новый срок и очень надеюсь, что астраханцы также поддержат такой выбор", - сказал Бабушкин во время встречи с главой государства по видеосвязи.
https://ria.ru/20240413/putin-1939840680.html
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политика, игорь бабушкин, россия, астраханская область, владимир путин
Политика, Игорь Бабушкин, Россия, Астраханская область, Владимир Путин
Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на выборах

Астраханский губернатор Бабушин попросил Путина поддержать его на выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Астраханский губернатор Игорь Бабушкин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его выдвижение на новый срок в качестве главы региона.
«
"Пять лет назад вы поручили мне возглавить Астраханскую область, жители проголосовали за меня на выборах. Мы за это время провели серьезную работу, оценили проблемы, риски, сформировали планы развития. Часть вопросов нам удалось решить, остальные сегодня находятся в работе – видим задачи, видим пути решения, поэтому прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать мое выдвижение на новый срок и очень надеюсь, что астраханцы также поддержат такой выбор", - сказал Бабушкин во время встречи с главой государства по видеосвязи.
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ПолитикаИгорь БабушкинРоссияАстраханская областьВладимир Путин
 
 
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