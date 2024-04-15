https://ria.ru/20240415/axios-1940186344.html

В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая

В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая - РИА Новости, 15.04.2024

В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая

Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане, сообщает портал Axios со ссылкой на полицию. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:08

2024-04-15T16:08

2024-04-15T16:21

в мире

новый орлеан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940191270_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_d81460edf127b6aff1ee8b911c329086.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане, сообщает портал Axios со ссылкой на полицию. "Одна женщина была убита и 11 человек получили ранения в массовой стрельбе поздно (ночью - ред.) в воскресенье в районе Вэрхаус (в Новом Орлеане - ред.)", - говорится в публикации портала со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что сообщения о стрельбе поступили около 23.56 в воскресенье (около 05.56 в понедельник мск). Часть пострадавших самостоятельно направилась в больницу, уточняет издание, при этом неизвестно количество стрелявших. Власти также пока не обнародовали информацию о возможных мотивах стрельбы и описания подозреваемых лиц, резюмирует издание.

https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html

https://ria.ru/20231026/strelba-1905286072.html

новый орлеан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, новый орлеан