https://ria.ru/20240415/axios-1940186344.html
В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая
В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая - РИА Новости, 15.04.2024
В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая
Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане, сообщает портал Axios со ссылкой на полицию. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:08
2024-04-15T16:08
2024-04-15T16:21
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новый орлеан
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане, сообщает портал Axios со ссылкой на полицию. "Одна женщина была убита и 11 человек получили ранения в массовой стрельбе поздно (ночью - ред.) в воскресенье в районе Вэрхаус (в Новом Орлеане - ред.)", - говорится в публикации портала со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что сообщения о стрельбе поступили около 23.56 в воскресенье (около 05.56 в понедельник мск). Часть пострадавших самостоятельно направилась в больницу, уточняет издание, при этом неизвестно количество стрелявших. Власти также пока не обнародовали информацию о возможных мотивах стрельбы и описания подозреваемых лиц, резюмирует издание.
https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html
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в мире, новый орлеан
В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая
Axios: в Новом Орлеане при массовой стрельбе погибла женщина, есть пострадавшие