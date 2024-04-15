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В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая - РИА Новости, 15.04.2024
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16:08 15.04.2024 (обновлено: 16:21 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/axios-1940186344.html
В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая
В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая - РИА Новости, 15.04.2024
В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая
Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане, сообщает портал Axios со ссылкой на полицию. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:08
2024-04-15T16:21
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане, сообщает портал Axios со ссылкой на полицию. "Одна женщина была убита и 11 человек получили ранения в массовой стрельбе поздно (ночью - ред.) в воскресенье в районе Вэрхаус (в Новом Орлеане - ред.)", - говорится в публикации портала со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что сообщения о стрельбе поступили около 23.56 в воскресенье (около 05.56 в понедельник мск). Часть пострадавших самостоятельно направилась в больницу, уточняет издание, при этом неизвестно количество стрелявших. Власти также пока не обнародовали информацию о возможных мотивах стрельбы и описания подозреваемых лиц, резюмирует издание.
https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html
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в мире, новый орлеан
В мире, Новый Орлеан
В Новом Орлеане при массовой стрельбе пострадали 11 человек, есть погибшая

Axios: в Новом Орлеане при массовой стрельбе погибла женщина, есть пострадавшие

© iStock.com / Joel CarilletПолицейский в Новом Орлеане
Полицейский в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© iStock.com / Joel Carillet
Полицейский в Новом Орлеане. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане, сообщает портал Axios со ссылкой на полицию.
«
"Одна женщина была убита и 11 человек получили ранения в массовой стрельбе поздно (ночью - ред.) в воскресенье в районе Вэрхаус (в Новом Орлеане - ред.)", - говорится в публикации портала со ссылкой на местную полицию.
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Отмечается, что сообщения о стрельбе поступили около 23.56 в воскресенье (около 05.56 в понедельник мск).
Часть пострадавших самостоятельно направилась в больницу, уточняет издание, при этом неизвестно количество стрелявших.
Власти также пока не обнародовали информацию о возможных мотивах стрельбы и описания подозреваемых лиц, резюмирует издание.
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