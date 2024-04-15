https://ria.ru/20240415/avto-1940170888.html
Белоусов поручил создать цифровую среду для электромобилей
Белоусов поручил создать цифровую среду для электромобилей - РИА Новости, 15.04.2024
Белоусов поручил создать цифровую среду для электромобилей
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил создать цифровую среду, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:10
2024-04-15T15:10
2024-04-15T15:10
технологии
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил создать цифровую среду, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ. По информации пресс-службы, Белоусов провел совещание по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. "В ходе совещания Андрей Белоусов отметил, что в связи с перспективным ростом зарядных станций в ближайшие несколько лет необходимо проработать вопрос создания цифровой среды, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным", - говорится в сообщении. "В ближайшие шесть лет количество зарядных станций должно вырасти более чем в 10 раз. С увеличением их числа необходимо дать комфортный доступ автомобилистам к актуальной информации о их работе", - приводятся в релизе слова Белоусова. Как указано в релизе, первый вице-премьер также поручил проработать минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций. В их числе - отслеживание статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени, идентификация станций в картографических сервисах, возможность получения обратной связи по работе станций от других пользователей. В пресс-службе правительства отметили, что на данный момент количество быстрых ЭЗС в России составляет порядка 1150 единиц, а парк электромобилей в стране увеличился до более чем 40 тысяч автомобилей (порядка 10 тысяч из них произведено в России).
https://ria.ru/20231104/elektromobil-1907472999.html
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технологии, россия, андрей белоусов
Технологии, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поручил создать цифровую среду для электромобилей
Белоусов поручил создать сервис по использованию станций для электрокаров
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил создать цифровую среду, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.
По информации пресс-службы, Белоусов провел совещание по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.
"В ходе совещания Андрей Белоусов отметил, что в связи с перспективным ростом зарядных станций в ближайшие несколько лет необходимо проработать вопрос создания цифровой среды, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным", - говорится в сообщении.
"В ближайшие шесть лет количество зарядных станций должно вырасти более чем в 10 раз. С увеличением их числа необходимо дать комфортный доступ автомобилистам к актуальной информации о их работе", - приводятся в релизе слова Белоусова.
Как указано в релизе, первый вице-премьер также поручил проработать минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций. В их числе - отслеживание статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени, идентификация станций в картографических сервисах, возможность получения обратной связи по работе станций от других пользователей.
В пресс-службе правительства отметили, что на данный момент количество быстрых ЭЗС в России составляет порядка 1150 единиц, а парк электромобилей в стране увеличился до более чем 40 тысяч автомобилей (порядка 10 тысяч из них произведено в России).