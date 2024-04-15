Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поручил создать цифровую среду для электромобилей - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/avto-1940170888.html
Белоусов поручил создать цифровую среду для электромобилей
Белоусов поручил создать цифровую среду для электромобилей - РИА Новости, 15.04.2024
Белоусов поручил создать цифровую среду для электромобилей
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил создать цифровую среду, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:10
2024-04-15T15:10
технологии
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912664202_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_93a0ecf45468fdf67ac6de1c71d3b730.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил создать цифровую среду, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ. По информации пресс-службы, Белоусов провел совещание по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. "В ходе совещания Андрей Белоусов отметил, что в связи с перспективным ростом зарядных станций в ближайшие несколько лет необходимо проработать вопрос создания цифровой среды, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным", - говорится в сообщении. "В ближайшие шесть лет количество зарядных станций должно вырасти более чем в 10 раз. С увеличением их числа необходимо дать комфортный доступ автомобилистам к актуальной информации о их работе", - приводятся в релизе слова Белоусова. Как указано в релизе, первый вице-премьер также поручил проработать минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций. В их числе - отслеживание статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени, идентификация станций в картографических сервисах, возможность получения обратной связи по работе станций от других пользователей. В пресс-службе правительства отметили, что на данный момент количество быстрых ЭЗС в России составляет порядка 1150 единиц, а парк электромобилей в стране увеличился до более чем 40 тысяч автомобилей (порядка 10 тысяч из них произведено в России).
https://ria.ru/20231104/elektromobil-1907472999.html
https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912664202_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_5ce8754960767dd96bf37eb3b67358c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, андрей белоусов
Технологии, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поручил создать цифровую среду для электромобилей

Белоусов поручил создать сервис по использованию станций для электрокаров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтанции зарядки электромобилей
Станции зарядки электромобилей - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Станции зарядки электромобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил создать цифровую среду, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.
По информации пресс-службы, Белоусов провел совещание по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве
Новак признался, что думает о покупке электромобиля
4 ноября 2023, 17:41
"В ходе совещания Андрей Белоусов отметил, что в связи с перспективным ростом зарядных станций в ближайшие несколько лет необходимо проработать вопрос создания цифровой среды, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным", - говорится в сообщении.
"В ближайшие шесть лет количество зарядных станций должно вырасти более чем в 10 раз. С увеличением их числа необходимо дать комфортный доступ автомобилистам к актуальной информации о их работе", - приводятся в релизе слова Белоусова.
Как указано в релизе, первый вице-премьер также поручил проработать минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций. В их числе - отслеживание статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени, идентификация станций в картографических сервисах, возможность получения обратной связи по работе станций от других пользователей.
В пресс-службе правительства отметили, что на данный момент количество быстрых ЭЗС в России составляет порядка 1150 единиц, а парк электромобилей в стране увеличился до более чем 40 тысяч автомобилей (порядка 10 тысяч из них произведено в России).
Электромобиль Атом
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"
3 апреля, 14:00
 
ТехнологииРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала