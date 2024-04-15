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В Дагестане завели дело против водителя, упавшего с детьми в канал

В Дагестане завели дело против водителя, упавшего с детьми в канал - РИА Новости, 15.04.2024

В Дагестане завели дело против водителя, упавшего с детьми в канал

Уголовное дело против жителя Махачкалы, который допустил падение автомобиля с детьми в канал, в результате чего погиб ребенок, передано в суд, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:33

2024-04-15T18:33

2024-04-15T18:33

происшествия

махачкала

кировский район

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МАХАЧКАЛА, 15 апр — РИА Новости. Уголовное дело против жителя Махачкалы, который допустил падение автомобиля с детьми в канал, в результате чего погиб ребенок, передано в суд, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Дагестана. Утром 4 февраля нынешнего года в поселке Семендер в пригороде Махачкалы Lada Priora с пассажирами упала в канал имени Октябрьской революции. Двоих мальчиков 10 и 12 лет, которые были в машине, госпитализировал в крайне тяжелом состоянии. Вечером того же дня 10-летний мальчик скончался. Второго ребенка врачи смогли выходить: как сообщал минздрав республики, мальчику четыре дня проводилась искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия в условиях реанимации. На 23-летнего водителя завели уголовное дело, его задержали. По данным следствия, молодой человек не справился с управлением, в результате чего легковушка опрокинулась в воду. "Прокуратурой Кировского района города Махачкалы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)… Уголовное дело для рассмотрения направлено в Кировский районный суд города Махачкалы", – говорится в сообщении. Заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова ранее сообщила в своем Telegram-канале, что пострадавшие – воспитанники городских спортивных школ, они торопились на соревнования, когда случилось ДТП. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, за рулем автомобиля был их тренер по единоборствам.

https://ria.ru/20240204/makhachkala-1925368321.html

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происшествия, махачкала, кировский район, россия, lada vesta