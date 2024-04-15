В Дагестане завели дело против водителя, упавшего с детьми в канал
В Дагестане завели дело после падения машины в канал, при котором погиб ребенок
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/TelegramАвтомобиль с детьми упал в канал в поселке Семендер, Махачкала
Автомобиль с детьми упал в канал в поселке Семендер, Махачкала
МАХАЧКАЛА, 15 апр — РИА Новости. Уголовное дело против жителя Махачкалы, который допустил падение автомобиля с детьми в канал, в результате чего погиб ребенок, передано в суд, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Утром 4 февраля нынешнего года в поселке Семендер в пригороде Махачкалы Lada Priora с пассажирами упала в канал имени Октябрьской революции. Двоих мальчиков 10 и 12 лет, которые были в машине, госпитализировал в крайне тяжелом состоянии. Вечером того же дня 10-летний мальчик скончался. Второго ребенка врачи смогли выходить: как сообщал минздрав республики, мальчику четыре дня проводилась искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия в условиях реанимации.
На 23-летнего водителя завели уголовное дело, его задержали. По данным следствия, молодой человек не справился с управлением, в результате чего легковушка опрокинулась в воду.
"Прокуратурой Кировского района города Махачкалы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)… Уголовное дело для рассмотрения направлено в Кировский районный суд города Махачкалы", – говорится в сообщении.
Заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова ранее сообщила в своем Telegram-канале, что пострадавшие – воспитанники городских спортивных школ, они торопились на соревнования, когда случилось ДТП. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, за рулем автомобиля был их тренер по единоборствам.