https://ria.ru/20240415/avariya-1940208144.html

В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие

В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 15.04.2024

В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие

Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:21

2024-04-15T17:21

2024-04-15T17:29

происшествия

авто

воронежская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940208930_0:224:1280:944_1920x0_80_0_0_6d43220c8e37eefc70069c0f3e837121.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла примерно в 15.30 мск понедельника в Панинском районе на 279 километре автодороги "Курск Саратов". "По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Land Rover, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo", - говорится в сообщении. В результате ДТП погибли двое и пострадали пять человек. "На месте происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и пассажир автомобиля Land Rover, а также пострадали водитель и 2 пассажира автомобиля Land Rover и 2 пассажира автомобиля Volvo, личности погибших и пострадавших уточняются", - уточнили в ГУМВД по региону.

https://ria.ru/20240301/kashira-1930395807.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, воронежская область