https://ria.ru/20240415/avariya-1940208144.html
В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие
В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 15.04.2024
В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие
Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:21
2024-04-15T17:21
2024-04-15T17:29
происшествия
авто
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940208930_0:224:1280:944_1920x0_80_0_0_6d43220c8e37eefc70069c0f3e837121.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла примерно в 15.30 мск понедельника в Панинском районе на 279 километре автодороги "Курск Саратов". "По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Land Rover, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo", - говорится в сообщении. В результате ДТП погибли двое и пострадали пять человек. "На месте происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и пассажир автомобиля Land Rover, а также пострадали водитель и 2 пассажира автомобиля Land Rover и 2 пассажира автомобиля Volvo, личности погибших и пострадавших уточняются", - уточнили в ГУМВД по региону.
https://ria.ru/20240301/kashira-1930395807.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940208930_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_26eaa0d480cb846188d21f07ee274738.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, воронежская область
Происшествия, Авто, Воронежская область
В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие
МВД: в ДТП с двумя иномарками под Воронежем погибли 2 человека, 5 пострадали