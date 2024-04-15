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В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 15.04.2024
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17:21 15.04.2024 (обновлено: 17:29 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/avariya-1940208144.html
В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие
В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 15.04.2024
В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие
Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:21
2024-04-15T17:29
происшествия
авто
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла примерно в 15.30 мск понедельника в Панинском районе на 279 километре автодороги "Курск Саратов". "По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Land Rover, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo", - говорится в сообщении. В результате ДТП погибли двое и пострадали пять человек. "На месте происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и пассажир автомобиля Land Rover, а также пострадали водитель и 2 пассажира автомобиля Land Rover и 2 пассажира автомобиля Volvo, личности погибших и пострадавших уточняются", - уточнили в ГУМВД по региону.
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происшествия, авто, воронежская область
Происшествия, Авто, Воронежская область
В Воронежской области столкнулись две иномарки, есть погибшие

МВД: в ДТП с двумя иномарками под Воронежем погибли 2 человека, 5 пострадали

© ГУ МВД России по Воронежской областиДТП в Панинском районе Воронежской области на 279 км автодороги "Курск Саратов"
ДТП в Панинском районе Воронежской области на 279 км автодороги Курск Саратов
© ГУ МВД России по Воронежской области
ДТП в Панинском районе Воронежской области на 279 км автодороги "Курск Саратов"
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате столкновения двух иномарок в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла примерно в 15.30 мск понедельника в Панинском районе на 279 километре автодороги "Курск Саратов".
"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Land Rover, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли двое и пострадали пять человек.
"На месте происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и пассажир автомобиля Land Rover, а также пострадали водитель и 2 пассажира автомобиля Land Rover и 2 пассажира автомобиля Volvo, личности погибших и пострадавших уточняются", - уточнили в ГУМВД по региону.
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