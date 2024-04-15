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Московский суд заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество - РИА Новости, 15.04.2024
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https://ria.ru/20240415/arest-1940237854.html
Московский суд заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество
Московский суд заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество - РИА Новости, 15.04.2024
Московский суд заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество
Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест гражданки Грузии Гванцы Гелашвили по статье о наемничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:04
2024-04-15T19:04
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест гражданки Грузии Гванцы Гелашвили по статье о наемничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Гелашвили Гванцы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации",- сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что гражданка Грузии обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).
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грузия, москва, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Грузия, Москва, Россия, Происшествия
Московский суд заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество

Московский суд заочно арестовал гражданку Грузии Гелашвили за наемничество

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест гражданки Грузии Гванцы Гелашвили по статье о наемничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Гелашвили Гванцы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации",- сказал собеседник агентства.
В инстанции уточнили, что гражданка Грузии обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).
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