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В Курганской области продлили запрет на продажу алкоголя - РИА Новости, 15.04.2024
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08:16 15.04.2024 (обновлено: 08:17 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/alkogol-1940053642.html
В Курганской области продлили запрет на продажу алкоголя
В Курганской области продлили запрет на продажу алкоголя - РИА Новости, 15.04.2024
В Курганской области продлили запрет на продажу алкоголя
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции продлили в части территорий Курганской области из-за режима ЧС в связи с паводком до 21 апреля 2024 года,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:16
2024-04-15T08:17
курганская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции продлили в части территорий Курганской области из-за режима ЧС в связи с паводком до 21 апреля 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.Как сообщалось, ранее запрет вводился с 11 по 15 апреля."В Курганской области по 21 апреля включительно продлили запрет на розничную торговлю алкогольной продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в сообщении.Запрет действует на следующих территориях: город Курган, Белозерский, Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Целинный муниципальные округа, уточняется в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Согласно данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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курганская область, общество, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Общество, Наводнения в России — 2024
В Курганской области продлили запрет на продажу алкоголя

Власти Курганской области продлили запрет на продажу алкоголя до 21 апреля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗапрет на продажу алкоголя
Запрет на продажу алкоголя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции продлили в части территорий Курганской области из-за режима ЧС в связи с паводком до 21 апреля 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
Как сообщалось, ранее запрет вводился с 11 по 15 апреля.
«
"В Курганской области по 21 апреля включительно продлили запрет на розничную торговлю алкогольной продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - говорится в сообщении.
Запрет действует на следующих территориях: город Курган, Белозерский, Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Целинный муниципальные округа, уточняется в сообщении.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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Согласно данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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