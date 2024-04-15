https://ria.ru/20240415/aktivy-1940140870.html
Брокеры: Западу интересны заблокированные иностранные бумаги россиян
Брокеры: Западу интересны заблокированные иностранные бумаги россиян - РИА Новости, 15.04.2024
Брокеры: Западу интересны заблокированные иностранные бумаги россиян
Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян, заявленный спрос измеряется... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:39
2024-04-15T13:39
2024-04-15T13:49
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян, заявленный спрос измеряется десятками миллиардов рублей, рассказал журналистам генеральный директор "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами) Алексей Седушкин."Инвестиционная палата" общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа "С". Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей", - рассказал он."В частности, на счетах типа "С" копятся дивиденды от blue chips (наиболее ликвидные акции или так называемые голубые фишки - ред.). Учитывая, что нерезидентам принадлежало около 50% free-float (акции в свободном обращении - ред.) в российских голубых фишках, только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться порядка 450 миллиардов рублей", - добавил он.Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С".Прием заявок граждан РФ в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершится 8 мая. Физические лица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Полный перечень иностранных ценных бумаг, которые можно предложить к продаже, и начальная стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты".Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240406/evropa-1938255324.html
https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, россия
США, Великобритания, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Россия
Брокеры: Западу интересны заблокированные иностранные бумаги россиян
"Инвестпалата": на Западе готовы выкупить заблокированные активы у россиян
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян, заявленный спрос измеряется десятками миллиардов рублей, рассказал журналистам генеральный директор "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами) Алексей Седушкин.
"Инвестиционная палата" общается с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, владельцами средств в рублях на счетах типа "С". Это банки и фонды из США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей", - рассказал он.
"В частности, на счетах типа "С" копятся дивиденды от blue chips (наиболее ликвидные акции или так называемые голубые фишки - ред.). Учитывая, что нерезидентам принадлежало около 50% free-float (акции в свободном обращении - ред.) в российских голубых фишках, только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться порядка 450 миллиардов рублей", - добавил он.
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С".
Прием заявок граждан РФ
в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершится 8 мая. Физические лица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Полный перечень иностранных ценных бумаг, которые можно предложить к продаже, и начальная стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты".
Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.